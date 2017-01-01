Що обіцяє Путін дезертирам і п'яницям в «ЛДНР»

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Той період, коли на Донбас з Росії попадало велика кількість ідеологічно мотивованих найманців пройшов

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Единственным способом поддержания боевого духа боевиков являются те обстрелы, которые они постоянно ведут. Сейчас на самом деле никаких видимых действий не происходит, поэтому боевые подразделения начинают деградировать — это правило для настоящей армии. Что уж говорить о бандформированиях. Хотя командирами этих так называемых подразделений от роты и выше являются российские офицеры, но они не могут влиять на уровень дисциплины.

Сегодня сам состав бандформирований вызывает большие вопросы. Тот период, когда на Донбасс из России попадало большое количество идеологически мотивированных наемников прошел. И сегодня в рядах наемников идейных врагов Украины очень мало, а основной мотив поездки на Донбасс стал другим. Экономическая ситуация в России ухудшается и многие ищут возможность подзаработать, и война на Донбассе стала для многих средством заработка. Это наемники в самом классическом смысле слова.

Местные боевики — это чаще всего люмпены, которые обладают сомнительными морально-психологическими качествами, и россияне не могут обеспечить поддержку дисциплины в этих формированиях. Сейчас Путин стала давать посылы «ЛДНР» о том, что Россия вас не забывает, проект «Новороссия» живет, мы признали ваши документы, скоро и признаем вас, есть перспективы вхождения в состав Российской Федерации — это повод для мотивации российско-террористических войск на Донбассе.

Не зря в декабре прошлого года Сурков на совещании «ЛДНР» сказал, что вопрос Новороссии не закрыт и вопрос вхождения в состав России остается открытым. Мы же видим, что спустя несколько месяцев Путин признал их документы — техническая реализация того, что пообещал Сурков. Это попытка приободрить таких граждан на Донбассе.

Если рассматривать в качестве повышения дисциплины в террористических войсках прием боевиков на службу по контракту в вооруженные силы Российской федерации, то это только станет дополнительным аргументом, доказывающим оккупацию Донбасс РФ. Поскольку можно скрыть только единичные случаи, а если массово принимать людей на контракт, то информация обязательно выйдет в информационное пространство.

Джерело: Апостроф

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