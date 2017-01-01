Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: 91 обстріл, поранено 4 військових

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На Донецькому напрямку російські терористи не залишають у спокої захисників Авдіївки

В районі проведення АТО ситуація залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях українських захисників. За минулу добу зафіксовано 91 обстріл. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку російські терористи не залишають у спокої захисників Авдіївки, обстрілюючи позиції зі всіх видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам’янки і Троїцького ворог гатив з мінометів калібру 120, Луганського та Зайцевого – з гранатометів різних систем, БМП та мінометів, Майорська – з мінометів 82 калібру, Пісків – з БМП. По опорних пунктах неподалік Новгородського та Опитного противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А близько 23.00 ворог з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі і не знаходиться на лінії зіткнення.

На Маріупольському напрямку по позиціях під Широкіним та Водяним, російські окупанти вели вогонь з кулеметів, БМП та зенітних установок. Поруч з Павлополем з 120 мм мінометів та артилерії калібром 122.

В районі Гнутового та Тарамчука з кулеметів та СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар’їнкою - з великокаліберних кулеметів, а Красногорівку з мінометів калібру 82 мм та гранатометів.

На Луганському напрямку в районі Новоолександрівки та Кримського обстріли велись з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 та 120, поруч Оріхового з мінометів 82 мм, а Лобачове з автоматичних гранатометів. Опорні пункти неподалік Валуйського зі стрілецької зброї. Близько опівночі артилерією 122 мм ворог намагався поцілити по позиціях в районі Новоолександрівки та Новозванівки.

За добу поранено четверо українських захисників.