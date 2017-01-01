Щодо обстрілів мирних жителів Донбасу

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Суть в наступному...

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Если не прекратить, то сильно сократить число обстрелов и прочих кровавых провокаций войск Путина против мирных жителей неоккупированной территории Донбасса позволит такой шаг, как… обеспечение вещания украинского ТВ на прифронтовой территории и прочее информационное обеспечение гражданского населения. Как и блокирование российской пропаганды

Суть в следующем. За редким исключением, все подобные обстрелы населенных пунктов оккупантами – это активные фазы спецопераций, имеющие мощную информационную составляющую. Вот и сейчас недавние обстрелы Красногоровки (как постоянно - и пр. населенных пунктов) сопровождаются обвинениями ВСУ со стороны боевиков, при этом по трагическим событиям в Красногоровке в «ДНР» даже проводят какое-то «расследование». Вся эта пропагандистская чушь активно транслируется по телеканалам сепаратистов, где приводятся «доказательства» и предоставляются «свидетельства очевидцев».

Результат: угрожающе большая часть населения прифронтовой территории, контролируемой Украиной (ОСОБО ОТМЕЧАЮ - ИДЕТ РЕЧЬ О НЕОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ), уверена в том, что эти обстрелы совершают «каратели киевской хунты», т.е. ВСУ. Мы не имеем возможности проводить соцопросы, но мониторинг, проведенный в последнюю неделю группой ИС, свидетельствует, что от 30% до 60% (!) жителей этих населенных пунктов свято верят в сепаратистские бредни. Причина проста: они не видят украинского ТВ, они смотрят телеканалы террористов и РФ, транслируемые с оккупированной территории. Парадоксально (учитывая, сколько времени прошло), но точно такую же ситуацию мы наблюдали осенью 2014 года.

Что означает ситуация, когда местные жители, мягко говоря, не совсем доверяют защищающей их армии, понимает, думаю, каждый. И именно такую цель в первую очередь и ставят перед собой российско-террористические войска, устраивающие подобные мясорубки. Делаем выводы.

P.S. Предвидя возражения наших чиновников, давно утверждающих, что чуть ли не весь Донбасс (включая «ЛДНР»), смотрит украинское ТВ, сообщаю: мы не работаем с докладами чиновников, мы работаем с информацией, которую получаем «в полях», т.е. на местах.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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