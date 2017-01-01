Ситуація на Донбасі: з початку доби 14 обстрілів, втрат серед військових немає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

На приморському напрямку ситуація залишається найнапруженішою

Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою. З початку доби противник 14 разів відкривав вогонь по опорних пунктах ЗС України: втрат серед бійців сил АТО не було. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, на приморському напрямку ситуація залишається найнапруженішою. Особливо поблизу селища Водяне, де противник впродовж дня декілька разів здійснював обстріли позицій військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На тій же ділянці лінії фронту проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 82 мм били по оборонних укріпленнях ЗС України неподалік Красногорівки. Біля Талаківки та Гнутового вогонь вели ворожі снайпери. Також на початку доби українських захисників Талаківки бандити обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На донецькому напрямку ще за темної пори доби противник з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів обстріляв опорні пункти сил АТО в районі Зайцевого та у передмісті Авдіївки. Зранку та впродовж дня там встановилось відносне затишшя.

На луганському напрямку лише один раз бойовики застосовували зброю проти українських воїнів. Одразу по опівночі проросійські бандформування з великокаліберних кулеметів здійснили обстріл позицій сил АТО біля Новоолександрівки. Пізніше ворожої вогневої активності тут зафіксовано не було.

Нагадаємо, минулої доби російсько-терористичні бандформування не припиняли вести вогонь по підрозділах українських захисників, розширивши арсенал забороненого Мінськими домовленостями озброєння: противник 58 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО, двічі - по житлових кварталах прифронтового населеного пункту, один раз обстріляв важливий об'єкт інфраструктури.

За добу, що минула, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень і травмувань.