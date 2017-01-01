Як українцям здолати клептократію

Поєднання легітимності і сили, розроблених рішень і волі громадян бачити ці рішення втіленими – це інструкція нашої перемоги

Блокада торгівлі з окупантами, справа Насірова є інструкціями як нам демонтувати клептократію і побудувати добропорядну успішну державу.

Для цього потрібно поєднувати два види діяльності.

Діяльність добропорядних депутатів Парламенту, детективів Антикорупційного бюро, прокурорів Антикорупційної прокуратури, поліцейських - всіх, у кого є конституційні повноваження творити нове законодавство і втілювати його. Ця діяльність забезпечує нам легітимність.

Другий вид - діяльність активних громадян, які своєю волею паралізують волю клептократії, ламають її спротив, саботаж чи високорозвинуте в останні два роки мистецтво імітувати. Для цього нам всім доведеться не раз виходити на вулицю, на рейки, на інші важливі вузли спротиву.

Цей другий вид діяльності Сергій Дацюк називає партизанською антиолігархічною війною. Без неї ми в Парламенті просто нещасні маргінали. Без неї помруть в судах всі важливі розслідування Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури. Без неї в новій поліції остаточно переможуть традиції старого «Беркуту». Ця діяльність забезпечує нам силу.

Поєднання легітимності і сили, розроблених рішень і волі громадян бачити ці рішення втіленими - це інструкція нашої перемоги.

Знаю, багатьох моїх друзів тут в ФБ лякає новий вихід на вулицю. На жаль, без Вашої активної участі нічого не буде. Я сам ніколи раніше не зупиняв потяги і це дуже хвилюючий досвід - йти назустріч локомотиву і думати, який в нього гальмівний шлях і з якої держави машиніст, але без прямої дії перемогти клептократію неможливо.

Як неможливо її перемогти і без стратегічного плану і національного масштаба самоорганізації всіх громадян.

Нас насправді стало набагато більше, ніж було на останньому Майдані.

Ми лише маємо усвідомити, що новий Майдан вже почався. Просто історію неможливо повторити і цей Майдан буде не у вигляді трьох місяців боротьби в центрі Києва.

Ми переможемо в результаті скоординованих дій багатьох груп людей в різних частинах країна.

Переможемо, поєднуючи легітимність нових законів та нових людей з владними повноваженнями з силою та енергією активних громадян.

Інструкції є, залишилося їх вивчити і почати застососувати всій Україні.