Чому популісти проти ринку землі?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: agropolit.com Ринок землі

Популісти, як і будь-який організм на землі, борються за виживання. І все, що загрожує їхньому існуванню, вони намагаються знищити.

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Одновременно поддерживая все, что способствует их процветанию. Поэтому рынок земли – это огромный риск для популистов. Ибо он делает людей богаче. Ибо он разрушает скрепы.

Популизм шагает по планете. В Турции скрепы победили. Достаточно посмотреть на карту и видно, что за Эрдогана голосует бедная религиозная необразованная часть населения. Как-то так совпало. И он апеллирует к тем ценностям, вокруг которых строится уклад жизни отсталых частей населения.

В США победил Трамп. За него проголосовала бедная необразованная Америка, потому что этим людям тяжело быть успешными в меняющемся мире. И они голосуют за ценности прошлого.

Туда же идет Brexit. К таким же ценностям апеллирует французская ведьма Мари Ле Пен. В Польше скрепы победили на выборах и за них снова-таки проголосовала консервативная бедная часть общества. Все эти политики – типичные популисты. Им всем нужны бедные религиозные необразованные люди.

Популисты в Украине видят хороший пример. И тоже хотят власти. Люди в Украине в основном бедны и, судя по статистике, религиозны, а значит являются удобной жертвой для популистов. Низкий уровень критического мышления помогает популистам. Можно обещать чудо и люди будут верить. Что те и доказывают на протяжении всей истории страны.

Им главное сделать все, чтобы эта ситуация не изменилась. Более того, они откровенно заявляют, что хотят сохранить текущий статус-кво, не дать людям уехать из села и получить образование. Сохранить уклад села, вот как они это называют. Не дать людям оторваться от земли. Поддерживая современное крепачество. Село должно оставаться селом, говорят они. Чтобы верить в те сказки, которые им рассказывают популисты. Была бы их воля, они бы еще на пару веков назад людей загнали. Сжигая на кострах тех, кто говорит, что Земля круглая и что-то там плетет про реформы.

Что случится, если в Украине появится свободный рынок земли? 7 млн крестьян смогут продать свою землю. Причем продать по высокой цене. Потому что конкуренция приводит к росту стоимости. Всегда приводит. Часть из них уедет, другие останутся. Многие смогут позволить себе отправить в город своих детей. Учится.

В результате появления рынка земли в Украине придут инвестиции, что сделает богаче всю страну и позволит значительно увеличить технологичность производства в сельском хозяйстве. Урожай вырастет, а с ним возрастет и экспорт. Гривна получить поддержку. Многие люди получат работу. Но технологический процесс приводит к тому, что людей для ведения сельского хозяйства надо будет все меньше и меньше. Люди будут уезжать из села. Их дети будут становится программистами, маркетологами, финансистами. Они будут успешны и современны. А в сельской местности останется небольшое количество людей, необходимых для поддержание производства.

Ключевое, что люди будут уезжать, если захотят, не с пустыми руками. У них будет актив. Земля. Который они либо продадут, либо будут сдавать по высоким ставкам (потому что стоимость земли будет высокой) и будут вести образ жизни рантье.

Это просто кошмарный сон популиста. Их избиратели просто исчезнут.

Что предлагают популисты. Любой ценой сохранить людей в селе. Не дать им получить образование и увидеть мир. Оставить их крепаками. Развивать только фермерские хозяйства. Которые не эффективны. А значит будут еще и требовать поддержки от государства. Государство – это мы с вами. Налогоплательщики. И вместо того, что в перспективе получить еще тысячи новых налогоплательщиков, которые будут заняты в эффективных отраслях, мы получим дотационную отрасль и толпу нахлебников.

Зато популисты получат их голоса. Потому что, оставаясь в тех местах, где главным развлечением является выпивка, люди будут склонны голосовать за простые решения. За скрепы. Популисты также предлагают выкупать землю у людей по справедливой цене. Чтобы государство выкупало. Такая себе приватизация наоборот. Т. е. взять деньги налогоплательщиков, сделав их беднее, и на них купить землю, которую отдать в ведение чиновникам. Которые с удовольствием будут ею распоряжаться. При том, что кто определит справедливую цену, почему-то скромно умалчивают. И как определят, тоже.

И тогда с каждым днем избирателей популистов будет становится все больше и больше. Скрепы победят. Они уже давно побеждают. 16 лет мораторий делает нас беднее. И не дает идти вперед, когда все человечество бежит. И мы отстаем все больше и больше.

И да. Фермеры – это теоретически хорошо. И даже красиво. Но дорого. Европа платит фермерам дотации. Регулярно. Вы готовы платить за это? Каждый налогоплательщик? Дотациями? Меньшим ростом экономики? Курсом гривны? И ради чего?

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