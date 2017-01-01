  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
    Думки вголос

    Чому популісти проти ринку землі?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Сьогодні, 07:09
    • Розсилка
    Ринок землі
    фото: agropolit.com
    Ринок землі

    Популісти, як і будь-який організм на землі, борються за виживання. І все, що загрожує їхньому існуванню, вони намагаються знищити.

    Мовою оригіналу

    Одновременно поддерживая все, что способствует их процветанию. Поэтому рынок земли – это огромный риск для популистов. Ибо он делает людей богаче. Ибо он разрушает скрепы.

    Популизм шагает по планете. В Турции скрепы победили. Достаточно посмотреть на карту и видно, что за Эрдогана голосует бедная религиозная необразованная часть населения. Как-то так совпало. И он апеллирует к тем ценностям, вокруг которых строится уклад жизни отсталых частей населения.

    В США победил Трамп. За него проголосовала бедная необразованная Америка, потому что этим людям тяжело быть успешными в меняющемся мире. И они голосуют за ценности прошлого.

    Читайте також

    Туда же идет Brexit. К таким же ценностям апеллирует французская ведьма Мари Ле Пен. В Польше скрепы победили на выборах и за них снова-таки проголосовала консервативная бедная часть общества. Все эти политики – типичные популисты. Им всем нужны бедные религиозные необразованные люди.

    Популисты в Украине видят хороший пример. И тоже хотят власти. Люди в Украине в основном бедны и, судя по статистике, религиозны, а значит являются удобной жертвой для популистов. Низкий уровень критического мышления помогает популистам. Можно обещать чудо и люди будут верить. Что те и доказывают на протяжении всей истории страны.

    Им главное сделать все, чтобы эта ситуация не изменилась. Более того, они откровенно заявляют, что хотят сохранить текущий статус-кво, не дать людям уехать из села и получить образование. Сохранить уклад села, вот как они это называют. Не дать людям оторваться от земли. Поддерживая современное крепачество. Село должно оставаться селом, говорят они. Чтобы верить в те сказки, которые им рассказывают популисты. Была бы их воля, они бы еще на пару веков назад людей загнали. Сжигая на кострах тех, кто говорит, что Земля круглая и что-то там плетет про реформы.

    Что случится, если в Украине появится свободный рынок земли? 7 млн крестьян смогут продать свою землю. Причем продать по высокой цене. Потому что конкуренция приводит к росту стоимости. Всегда приводит. Часть из них уедет, другие останутся. Многие смогут позволить себе отправить в город своих детей. Учится.

    В результате появления рынка земли в Украине придут инвестиции, что сделает богаче всю страну и позволит значительно увеличить технологичность производства в сельском хозяйстве. Урожай вырастет, а с ним возрастет и экспорт. Гривна получить поддержку. Многие люди получат работу. Но технологический процесс приводит к тому, что людей для ведения сельского хозяйства надо будет все меньше и меньше. Люди будут уезжать из села. Их дети будут становится программистами, маркетологами, финансистами. Они будут успешны и современны. А в сельской местности останется небольшое количество людей, необходимых для поддержание производства.

    Ключевое, что люди будут уезжать, если захотят, не с пустыми руками. У них будет актив. Земля. Который они либо продадут, либо будут сдавать по высоким ставкам (потому что стоимость земли будет высокой) и будут вести образ жизни рантье.

    Это просто кошмарный сон популиста. Их избиратели просто исчезнут.

    Что предлагают популисты. Любой ценой сохранить людей в селе. Не дать им получить образование и увидеть мир. Оставить их крепаками. Развивать только фермерские хозяйства. Которые не эффективны. А значит будут еще и требовать поддержки от государства. Государство – это мы с вами. Налогоплательщики. И вместо того, что в перспективе получить еще тысячи новых налогоплательщиков, которые будут заняты в эффективных отраслях, мы получим дотационную отрасль и толпу нахлебников.

    Зато популисты получат их голоса. Потому что, оставаясь в тех местах, где главным развлечением является выпивка, люди будут склонны голосовать за простые решения. За скрепы. Популисты также предлагают выкупать землю у людей по справедливой цене. Чтобы государство выкупало. Такая себе приватизация наоборот. Т. е. взять деньги налогоплательщиков, сделав их беднее, и на них купить землю, которую отдать в ведение чиновникам. Которые с удовольствием будут ею распоряжаться. При том, что кто определит справедливую цену, почему-то скромно умалчивают. И как определят, тоже.

    И тогда с каждым днем избирателей популистов будет становится все больше и больше. Скрепы победят. Они уже давно побеждают. 16 лет мораторий делает нас беднее. И не дает идти вперед, когда все человечество бежит. И мы отстаем все больше и больше.

    И да. Фермеры – это теоретически хорошо. И даже красиво. Но дорого. Европа платит фермерам дотации. Регулярно. Вы готовы платить за это? Каждый налогоплательщик? Дотациями? Меньшим ростом экономики? Курсом гривны? И ради чего?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    економіка земля ринок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ