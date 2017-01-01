Газпром та агент Юля

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін і Тимошенко

Як спланували блискучу перемогу в арбітражі Нафтогазу над Газпромом

Вы смеетесь, а сейчас выйдет Матиос с тепловизором и скажет, что победа в Стокгольме это результат продуманной операции военной прокуратуры, которая еще в 90-е внедрила агента Юлю. Об операции знали лишь трое: Матиос, Юля и Насиров. Он еще тогда изучил Стокгольмское право и предложил Матиосу провести эту операцию. Стратег. И Матиос понял, какая блестящая победа ждет нас в 2017 году.

Многие тогда ждали конца света в 2012, но только не Матиос. Вдвоем, они с Насировым ночью с фонариком под одеялом, чтобы не подсмотрело вездесущее ФСБ, составили этот план. Им не хватало только одного. Пятого элемента. Идеальной женщины. Безгрешной блудницы. Способной пройти огонь, воду и медные трубы. И все это на каблуках. Ее готовили много лет. Заставляли учиться врать и не краснеть. И все ради одной подписи. На одном контракте. Который должен был загнать Газпром в ловушку.

Агент Юля знала, на что идет. Бесчестие. Тюрьма. Сплетни. Но она готова была на все. Даже на ночь с Путиным. Лишь бы подарить стране победу. Матиос лично подобрал ей платье, Насиров лично рассказал, как составить контракт так, чтобы жадность Газпрома и Путина не дали им уйти. Они клюнули.



Агент Юля, украинская Мата Хари, подписывала и смеялась внутри. Она знала. Пройдет много лет. Украина переплатит 14 млрд долларов. Но победа будет за нами. Она понимала, что эта победа не принесет ей славы. Никто в здравом уме не поверил бы в то, что она сразу готовила западню Газпрому. Но так надо было. Иначе не усыпить бдительность врага.

И вот момент торжества. Чужие люди триумфуют. Они Пьют дорогое шампанское. Вместо нее. И только она знает, чего стоила стране эта победа. Ее победа. Ее жертва. Ее судьба. Ее служба и опасна и трудна. Там где Юля там победа. И сейчас она ждет лишь одного. Когда же Матиос донесет стране правду....

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