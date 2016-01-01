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    Думки вголос

    Новий рік в Росії: Путін завжди поруч

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • 29 Грудня, 12:07
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Є лише одна країна, в якій голос великого начальника звучить, навіть коли ти сидиш в туалеті - це Північна Корея

    Мовою оригіналу

    Помните анекдот советского времени?

    Идет по первой программе очередной съезд компартии. На экране Брежнев читает доклад. Человек брезгливо хмыкает и переключает программу. Но на второй кнопке тот же Брежнев читает тот же доклад. Человек снова переключает. На следующей кнопке на экране появляется полковник КГБ, который грозит кулаком и грозно рычит: «Я тебе переключу!»

    Вот поверьте мне, я никогда не думал, что такое произойдёт при моей жизни, ибо такого не было даже при Брежневе.

    А именно: 31 декабря в 23.55 по трансляции метро на всех станциях, синхронно с телевидением и радио, товарищ Путин произнесёт своё новогоднее обращение!

    То есть, вы будете ехать на эскалаторе, а может задумчиво стоять на перроне, но тут вдруг зазвучит какая-то музыкальная заставка и знакомый до боли голос отца нации начнёт читать поздравление. Оно будет о том, что мы прожили непростой год, но Крым наш. А вообще – вы там держитесь, и хорошего вам настроения. Хотя, денег нет.

    Последняя мысль про деньги не прозвучит, но будет подразумеваться.

    Понимаете, никто и никогда, даже махровые генсеки советских времён, даже Горбачёв и Ельцин не позволяли себе подобного. И неудивительно, ведь ты в метро – ты за деньги купил услугу доехать от станции до станции, и не более.

    Может ты хочешь помолчать под гудение эскалатора, может хочешь поговорить по телефону. А может просто подумать о своём нелёгком будущем, либо послушать в наушниках какую-то музыку.

    Конечно, в метро звучат и всякие объявления, которые мы, впрочем, вообще как-то и не слышим. Но привыкли, что метро нужно зарабатывать деньги, поэтому относимся к этому со снисходительным пониманием.

    Но тут другое! Ровно в 23.55 из динамиков польётся не реклама памперсов, либо предложение безболезненного выведения мозолей, а Путин.

    — Мы нашей пропагандой и под землёй тебя достанем! – как бы радостно говорит тебе Кремль, осуществив на деле народную поговорку.

    Конечно же, в гибридной России, где говорится одно, подразумевается другое, а делается третье, вроде бы ничего такого в голосе Путина нет – это даже будет забавно слышать, как грохот колёс заглушает вечную президентскую лапшу про будущее, которое будет лучше.

    Но дело тут гораздо серьёзней.

    Понимаете, там, в Кремле, действительно считают, что этот человек, который загнал страну в кризис, воины, санкции и прямые жертвы – что он стал нашей любимой и необходимейшей частью жизни. Такой родной частью жизни, что можно теперь шептать гражданам эту новогоднюю лабуду уже и в метро. А потом, видимо, в трамваях и троллейбусах, маршрутках и такси. 
    А потом и в каком-то инновационном утюге, который будет принимать радиостанции при глажке.

    Я знаю еще только одну страну, в которой голос большого начальника звучит, даже когда ты сидишь на толчке – это Северная Корея. Еще вчера наши страны соревновались в падении экономики по чудным успехам в экономике. Но, видимо, поле сравнений уже можно расширить.

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    И когда вы, в новогоднюю ночь, упившись до беспамятства от счастливой жизни в путинской России, рухнете в кровать и потянетесь к жене, а она вдруг прошепчет вам на ушко, что победа над Игилом, запрещённым в России, уже близка, то не спешите прыгать в окно – это просто реализуется следующий этап государственной программы «Путин всегда рядом!»

    Хотя, я бы назвал эту затею властей «Неуловимый Джо».

    Помните ещё один анекдот, в котором задаётся вопрос, почему неуловимого ковбоя Джо никто не может поймать.

    Думаю, ответ вы помните.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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