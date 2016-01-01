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    Нова обкладинкка Charlie Hebdo: Трамп і Путін у вигляді «дєрьмових» подарунків

    • 28 Грудня, 19:37
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    Скандальний Charlie Hebdo анонсував обкладинку свіжого номеру журналу

    Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку свіжого номера карикатури обраного президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив в прес-службі видання в Facebook.

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    «На цьому тижні, Charlie шукає надійний сайт, щоб перепродати два «дєрьмових» подарунка: будь ласка, не соромтеся, дайте нам знак», – йдеться на сторінці видання.

    Нагадаємо, 7 січня 2015 року на редакцію скандального французького сатиричного журналу Charile Hebdo в центрі Парижа було скоєно жорстокий напад. В результаті теракту загинули 12 осіб, серед яких співробітники журналу і двоє поліцейських. Ще 11 людей отримали поранення.

    Через два дні терористи, брати Саїд і Шериф Куаші, були вбиті в ході спецоперації.

    За годину до атаки на редакцію в офіційному твіттері журналу була опублікована карикатура на лідера терористичного угрупування «Ісламська держава» Аль-Багдаді. Повідомлялося, що нападники на редакцію представилися перехожим членами єменської осередку «Аль-Каїди».

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