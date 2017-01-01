Навіщо насправді Савченко їздила до терористів

Антон Геращенко Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справжня мета візиту Надії Савченко на тимчасово окуповану територію Донбасу це зовсім не милосердя до незаконно утримуваних там українських громадян.

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Настоящая цель поездки, поставленная скорее всего ее кураторами, была незаконно пересечь линию разграничения вне определённых законом контрольно-пропускных пунктов, а значит показать, что при желании, кто угодно может проехать на временно оккупированную территорию через позиции украинских вооружённых сил, минуя КПП, на которых происходит учёт и контроль лиц и транспортных средств въезжающих/выезжающих с этой территории.

Этот факт не должен остаться безнаказанным как для Надежды Савченко, так и сопровождавших ее лиц!

По ним должны быть составлены протоколы об административном правонарушении - незаконном пересечении линии разграничения.

А суд признать их нарушителями установленного порядка.

Причём депутатская неприкосновенность здесь не играет никакого значения.

Кроме того, командованию АТО, ВСУ, СБУ, Нацполиции, Пограничной службы, ГУР МО, СВР нужно сделать серьезные выводы относительно действенности контроля за перемещением лиц и транспортных средств в зоне АТО.

Поскольку если Савченко пересекла на автомобиле, по полям, линию разграничения, то это могут сделать и другие.

И в автомобиле у этих лиц может быть все что угодно - взрывчатка, оружие, наркотики, "грязные" деньги для финансирования терроризма на территории Украины.

О том, что Надежда Савченко и сопровождающие ее лица уже переправили на оккупированную территорию Донбасса на самом деле в этот раз, мы уже никогда не узнаем...

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