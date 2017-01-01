Росія замінить ватажків «ЛДНР» «хлопчиками в костюмчиках» - екс-регіонал

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Ватажки бойовиків Олександр Захарченко та Ігор Плотницький

Тарас Чорновіл не виключає, що люди, які можуть замінити ватажків бойовиків на Донбасі, сьогодні живуть у Києві

Росія готуватиме на заміну ватажкам «ЛДНР» бойовиків людей, які не причетні до бойових дій і з якими обидві сторони, теоретично, зможуть вести переговори. Таку думку в коментарі УНН висловив екс-нардеп від Партії регіонів, політичний експерт Тарас Чорновіл.

«Росія готуватиме заміну (ватажкам бойовиків. - Ред.). Рано чи пізно, раптово усунувши всіх бойовиків, коли РФ дійсно припече, туди поставлять керівниками «хлопчиків у хороших костюмчиках», в яких не буде на руках крові, в яких будуть тільки загальні сепаратистські ідеї», - зазначив Чорновіл.

Він навіть не виключив, що ці «хлопчики в костюмчиках» сьогодні живуть у Києві і на Донбасі не дуже часто бували.

«І ті «хлопчики» в якийсь момент з чистого аркуша будуть пробувати вести переговори. Поки до цього ще далеко. Це має бути хтось прийнятний, з ким обидві сторони готові співпрацювати», - розповів Чорновіл.

Проте він відкинув чутки, які інколи з'являються в інформпросторі про те, що нібито народного депутата Надію Савченко готували до такої ролі.