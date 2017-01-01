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    Думки вголос

    Нові деталі про Роттердам і ДНР

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 22:09
    • Розсилка
    Олександр Захарченко
    Олександр Захарченко

    Люди не розуміють, що диверсифікація та енергетична незалежність, дає сильну переговорну позицію у комерційних питаннях

    Коли в квітні НКРЕКП придумали цей Роттердам+, то треба було придумати якесь пояснення. Представили версію, що «для незалежності від зони АТО» і «для підтримки державних шахт».

    Ну з незалежністю все вже ясно. Тепер про шахти. Коли тариф ТЕС виріс, а ціна вугілля для держ шахт - ні, то було задане логічне питання - а який же ефект для шахт?

    Щоб відпетляти від цього питання, Міненерго підняло ціну вугілля з 1330 до 1730 для державних шахт.

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    Про це відразу дізналися у ДНР і Захарченко дав вказівку не відпускати вугілля дешевше 1650 гривень. З ним місяць торгувалися. Але ж «альтернативи вугіллю з ОРДЛО немає», тому довелося погодитися на їх ціну. Це при тому, що всередині того ДНР вугілля і далі торгується по 800 гривень.

    Отже, в 2016 році ціна вугілля з ДНР була 1100-1200 гривень, а вже у січні 2017 року - 1650 гривень.

    На жаль, люди не розуміють, що диверсифікація та енергетична незалежність, дає сильну переговорну позицію у комерційних питаннях.

    Якби треба було зробити? Збиткові державні шахти - це 5% видобутку вугілля. Їм і виділити бюджетні дотації, допоки не проведена реструктуризація. А так встановили Роттердам+ для 100% вугілля, хоча 85% - приватні прибуткові шахти. І задерли ціну для ДНР, у якого ми і купуємо.

    Ну що ж, Роттердам прийшов і до Захарченка. Шкода, що гроші так затуманюють людям розум і совість.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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