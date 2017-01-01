Нові деталі про Роттердам і ДНР

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Захарченко

Люди не розуміють, що диверсифікація та енергетична незалежність, дає сильну переговорну позицію у комерційних питаннях

Коли в квітні НКРЕКП придумали цей Роттердам+, то треба було придумати якесь пояснення. Представили версію, що «для незалежності від зони АТО» і «для підтримки державних шахт».

Ну з незалежністю все вже ясно. Тепер про шахти. Коли тариф ТЕС виріс, а ціна вугілля для держ шахт - ні, то було задане логічне питання - а який же ефект для шахт?

Щоб відпетляти від цього питання, Міненерго підняло ціну вугілля з 1330 до 1730 для державних шахт.

Про це відразу дізналися у ДНР і Захарченко дав вказівку не відпускати вугілля дешевше 1650 гривень. З ним місяць торгувалися. Але ж «альтернативи вугіллю з ОРДЛО немає», тому довелося погодитися на їх ціну. Це при тому, що всередині того ДНР вугілля і далі торгується по 800 гривень.

Отже, в 2016 році ціна вугілля з ДНР була 1100-1200 гривень, а вже у січні 2017 року - 1650 гривень.

На жаль, люди не розуміють, що диверсифікація та енергетична незалежність, дає сильну переговорну позицію у комерційних питаннях.

Якби треба було зробити? Збиткові державні шахти - це 5% видобутку вугілля. Їм і виділити бюджетні дотації, допоки не проведена реструктуризація. А так встановили Роттердам+ для 100% вугілля, хоча 85% - приватні прибуткові шахти. І задерли ціну для ДНР, у якого ми і купуємо.

Ну що ж, Роттердам прийшов і до Захарченка. Шкода, що гроші так затуманюють людям розум і совість.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»