Кабмін прийме рішення про порядок ввезення вугілля з зони АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада залізниці на Донбасі

Необхідність прийняття рішення пов'язана з блокадою залізниці на Донбасі

Кабінет міністрів України має намір у середу, 1 березня, ухвалити рішення про порядок ввезення-вивезення товарів із зони АТО, особливо вугілля, що видобувається на непідконтрольній території. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спеціальної наради з представниками металургійної галузі.

«Завтра (1 березня. – Ред.) ми ухвалимо рішення щодо критичних позицій, які важливі для економіки і для забезпечення енергетичної незалежності нашої країни. І це буде правило, яке регламентуватиме критичну, невелику кількість потрібних компонентів», – сказав він.

Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торговельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна – Лисичанськ – Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата – Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За підрахунками об'єднання підприємств «Укрметалургпром», прямі втрати від вугільної блокади становитимуть за підсумками року близько 3,5 млрд дол.

Читайте також статтю: «Сергій Тарута: Націоналізація в розумінні бойовиків – порізати підприємство на метал. І це не блеф»