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    Кабмін прийме рішення про порядок ввезення вугілля з зони АТО

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    Блокада залізниці на Донбасі
    Блокада залізниці на Донбасі

    Необхідність прийняття рішення пов'язана з блокадою залізниці на Донбасі

    Кабінет міністрів України має намір у середу, 1 березня, ухвалити рішення про порядок ввезення-вивезення товарів із зони АТО, особливо вугілля, що видобувається на непідконтрольній території. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спеціальної наради з представниками металургійної галузі.

    «Завтра (1 березня. – Ред.) ми ухвалимо рішення щодо критичних позицій, які важливі для економіки і для забезпечення енергетичної незалежності нашої країни. І це буде правило, яке регламентуватиме критичну, невелику кількість потрібних компонентів», – сказав він.

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    Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

    Активісти торговельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна – Лисичанськ – Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата – Костянтинівка у Донецькій області.

    Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За підрахунками об'єднання підприємств «Укрметалургпром», прямі втрати від вугільної блокади становитимуть за підсумками року близько 3,5 млрд дол.

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