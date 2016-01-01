  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко
    Думки вголос

    Історія моїх банківських вкладів

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • 29 Грудня, 06:45
    • Розсилка

    Мої батьки втратили в «Ощадбанку СРСР» близько 10 000 рублів. (За приблизним курсом до сьогоднішньої гривні це близько 1 мільйона).

    Мовою оригіналу

    В 1991 году это была некупленная машина. Копили, но, слава Богу, от семьи не отрывали, не страдали, не голодали, в Сочи и Сухуми отдыхать ездили. Однако с машиной не получилось.

    В «Сбербанке» советские рубли в то время потеряли все, кому было, что терять. Лично я был студент со стипендией в 40 рублей, и мне терять было нечего.

    Но народ этот факт запомнил надолго. Больше десяти лет люди не хранили деньги в банках. Даже в малых количествах. Карточных счетов для текущих расчетов, само собой, не было.

    Начало 2000-х годов подарило стране робкий экономический рост, развитие банковских услуг и рекламу депозитов. Народ понемногу понес деньги в банки.

    У меня кое-что уже накапливалось, понес и я.

    Интересное началось где-то с середины  2000-х.

    Был такой «Кредитпромбанк». Мощная реклама, активная маркетинговая политика, высокие проценты, удобные и красивые отделения. Ну, конечно, спокойствие на рынке, экономический рост… Много людей положило деньги на депозиты «Кредитпромбанка». И я тоже. Но мои деньги полежали годик, и я их забрал. А банк лопнул. Другие вкладчики вовремя не забрали и долго понемногу вынимали свои кровные через такой себе квазигосударственный банк «Родовид».

    Читайте також

    Разместил я свои сбережения в банке «Форум». Солидный банк был: хорошая история, знакомые банкиры, а потом крупный иностранный инвестор (Коммерцбанк немецкий) за 600 млн евро купил контроль. Чего, казалось бы, бояться? Я ничуть не боялся. Но у меня строилась в те годы дача, и я понемногу деньги тратил. Как только снял последние, как немецкий Коммерцбанк продал банк олигарху Новинскому, и в скором времени «Форум» лопнул. Без моих денег, которые благополучно ушли на стройматериалы.

    Потом был «Дельта-банк». Активная реклама, хорошие проценты, всеобщее доверие, банк выглядел системным. Его публичный собственник Николай Лагун пользовался уважением, все восхищались его агрессивным поведением на рынке: он строил лучший розничный банк в стране. В банке участвовали и другие солидные бизнесмены: Пинчук, например. Это участие стало одним из поводов для моего увольнения с работы издателя экономической газеты. Мои журналисты, видите ли, не назвали «Дельту» лидером надежности (структуры Пинчука к тому времени контролировали и газету, и к банку имели отношение).  В общем, были у меня деньги в «Дельте». Но расходы к тому времени начали превышать доходы, и я потихоньку вклад в «Дельте» проживал. И прожил весь. А банк вскоре лопнул. И те, кто уповали на его «системное» значение для экономики страны и верили в национализацию, оказались с нервотрепкой и ограниченными выплатами из Фонда гарантирования вкладов.

    К чему это я все описал?

    Да к тому, что очень сложно предвидеть банковский крах. Даже я, экономический журналист с 25-летним стажем, знающий многое о банковской системе, как вкладчик выходил из предбанкротных банков не потому, что что-то знал, а по счастливой случайности: так уж получилось.

    И если вы что-то не предвидели в связи с проблемами Приватбанка или какого иного банка из десятков рухнувших в последнее время, – не стоит себя корить. Это сделать так же сложно, как угадать число на рулетке. Когда шарик остановился – все становится ясно. А пока крутится, как тут угадаешь?

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    банки соціум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Віталій Бала
    Віталій Бала

    Політолог

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ