«Вічно молодий політик» Тігіпко купив Universal Bank



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Тігіпко

«ТАС» і Eurobank Group оголосили про закриття угоди з купівлі ПАТ «Універсал банк»

Група «ТАС» Сергія Тігіпка і Eurobank Group оголосили про закриття угоди з купівлі ПАТ «Універсал банк» (Universal Bank).

«Завершення операції відбулося після отримання всіх необхідних дозволів від регулюючих органів - Антимонопольного комітету і Національного банку України», - йдеться в повідомленні прес-служби «ТАС».

Угода купівлі-продажу «Універсал Банку» укладена відповідно до довгострокової стратегії розвитку фінансового сектора «ТАС» і позитивно вплине на зміцнення її позицій на банківському ринку України, заявляє група.

«Ми збережемо високий рівень сервісу і забезпечимо всю необхідну підтримку банку», - зазначив Тігіпко.

Universal Bank (раніше банк «Універсальний») заснований в 1994 році. 99,96% акцій публічного акціонерного товариства Universal Bank володіє EFG Private Bank (Люксембург). За даними НБУ, на 1 жовтня за розміром активів банк займав 27 місце (5,397 млрд грн) серед 100 діючих банків.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Антимонопольний комітет надав дозвіл Тігіпку на придбання акцій ПАТ «Універсал банк».

Джерело: Цензор.НЕТ