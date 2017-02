Медовий місяць, якого не було. Відновлення конфронтації між Росією та США

Андрій Ілларіонов Економіст

Андрій Ілларіонов

Путін та Трамп

У нинішній ситуації у Кремля і Путіна не залишається іншого виходу, крім як прийняти виклик з боку нової американської адміністрації

Неполный месяц, прошедший со дня инаугурации Д.Трампа, полностью похоронил какие-либо надежды кремлевской администрации на «особые» отношения между «двумя крутыми парнями», на новую «перезагрузку», на снятие санкций, на признание новой администрацией (хотя бы де-факто) аннексии Крыма. Событий, приведших к этому выводу, случилось уже столько, что они уже не позволяют никакой иной интерпретации, кроме той, что мы находимся в начале нового периода конфронтации с США, который, судя по всему, будет более жестким, чем во времена администрации Обамы, и чем тот, какой скорее всего был бы в случае избрания президентом США Х.Клинтон. Грубейшая ошибка Кремля и прежде всего В.Путина, своими действиями всячески поддерживавших и, возможно, обеспечивших избрание Д.Трампа, который, не исключено, в конце концов может оказаться одним из могильщиков нынешнего российского режима, со временем войдет в учебники истории наиболее грандиозных провальных спецопераций.

Важнейшие события в этом ряду:

1. Демонстративное молчание Трампа на развязные комментарии Путина о наличии компромата на Трампа, сделанные на пресс-конференции 17 января.

2. Отказ Трампа говорить по телефону с Путиным в течение 8 дней после инаугурации несмотря на бесконечные дипломатические и беспрецедентные публичные запросы, осуществлявшиеся Д.Песковым.

3. Отказ Трампа от немедленной/скорой/близкой (самое позднее – в феврале) столь желаемой встречи с Путиным. Ныне на уровне слухов обсуждается возможность проведения встречи через 6 месяцев, но, учитывая нынешнюю динамику двусторонних отношений, не исключено, что такая встреча и летом может не состояться.

4. Отказ от продления договора по ограничению стратегических вооружений, о котором Трамп сообщил Путину во время телефонного разговора 28 января, что стало для собеседника своего рода ударом ниже пояса.

5.На фоне единственного и явно не очень плодотворного разговора с Путиным Трамп уже дважды говорил с президентом Украины П.Порошенко. Более того, сообщение пресс-службы Белого Дома о разговоре с Порошенко от 4 февраля информирует о возможной встрече Трампа с Порошенко в «ближайшее время». В аналогичном сообщении о разговоре с Путиным никакого упоминания ни о времени, ни и о самой возможности встречи с ним ничего не говорится. наче, чем унизительным для Путина, такое положение назвать трудно.

6. Заявление 2 февраля представителя США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли о том, что санкции не будут сняты с России до тех пор, пока она не вернет Крым Украине.

7. Публичное де-факто согласие Трампа с мнением журналиста О’Рейли о том, что Путин – «убийца», и авторское уточнение, что таких «обычных убийц» «много вокруг».

8. Отставка 13 февраля прокремлевского помощника президента США по национальной безопасности М.Флинна.

9. Целый ряд заявлений пресс-секретаря США Ш.Спайсера на пресс-конференции 14 февраля (см. ниже), суть которых сводится к тому, что Трамп требует возвращения Крыма Украине.

10. Твит Трампа, прямо утверждающий, что Крым был ЗАХВАЧЕН Россией.

Д.Трамп, 15 февраля 2017 г.:

Крым был ЗАХВАЧЕН Россией во время администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягким по отношению к России?

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

В нынешней ситуации у Кремля и Путина не остается другого выхода, кроме как принять вызов со стороны новой американской администрации и тем самым возобновить/продолжить конфронтацию с США и большинством стран окружающего мира – конфронтацию, какая, судя по всему, может оказаться гораздо более жесткой, а поcледствия ее – гораздо более непредсказуемыми, прежде всего для судьбы самого нынешнего российского режима, а также в целом для российских граждан.

