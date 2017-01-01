У Дуди назвали заяву Трампа стосовно Криму «чітким сигналом» Кремлю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Krzysztof Szczerski

Щерський впевнений, що заява Трампа свідчить про неможливість «глобального перезавантаження» у відносинах між Вашингтоном і Москвою

Заява Білого дому по Криму і необхідності відновлення територіальної цілісності України є «чітким сигналом» для президента РФ Володимира Путіна, що США не торгуватимуться з Росією в різних частинах світу.

Таку думку, коментуючи заяву Білого дому про необхідність деокупації Криму Росією, висловив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, інофрмує Gazetaprawna.pl.

«Президент Трамп посилає Путіну сигнали, які свідчать, що він має справу з людиною з твердою позицією щодо Росії, східної політики: не можна погоджуватися на торгівлю, обмін інтересами між США і Росією в різних регіонах світу», - підкреслив Щерський.

На його думку, це є сигналом: якщо США і Росія узгодять позиції у питаннях боротьби з тероризмом на Близькому сході, то це не відбуватиметься коштом решти світу.

Щерський зауважив, що на сьогодні це «насильніша» декларація з боку Білого дому, що стосується Криму. Він додав, що ця заява свідчить про неможливість «глобального перезавантаження» у відносинах між Вашингтоном і Москвою, і що вони формуватимуться відповідно до конкретної проблеми й американських інтересів.

У вівторок речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент Дональд Трамп очікує від уряду Росії «деескалації насильства в Україні та повернення Криму».