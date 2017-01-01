Підла позиція російських лібералів щодо війни в Україні

Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Гаррі Каспаров

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілона Баневич. Снайпер бойовиків ДНР

Воєнна агресія Росії щодо України, анексія Криму – об'єктивні факти, заперечувати які не може жодна порядна людина

Мовою оригіналу



И нет звезды тусклее, чем у них, -

Уверенно дотянут до кончины,

Скрываясь за отчаянных и злых

Последний ряд оставив для других

Умеренные люди середины.

В.С. Высоцкий

Случайно наткнулся на весьма показательный текст на «Снобе» - этого, имеющего репутацию либерального, сайта: «Некоторых вылечит только свинец. Как женщины воюют на Донбассе». Материал, в котором в виде прямой речи рассказываются истории четырех женщин, воюющих с разных сторон на Донбассе, может показаться вполне беспристрастным, но только на первый взгляд.

Дело даже не в том, что рассказ «ополченки» про украинские танки и БТР, которые «начали давить людей» вполне укладывается в канву информационной войны, которую путинская Россия ведет против Украины. Куда важнее, то, что за показной беспристрастностью на самом деле скрывается нравственный релятивизм, попытка уравнять тех, кто воюет за правое дело, защищая свою страну, и тех, кто помогает захватчикам.

Такой подход, когда под видом «объективной оценки» за скобки выносится моральный аспект происходящего, является очень типичным для многих представителей так называемого российского либерального сообщества, представленного на площадках типа «Эха Москвы», «Дождя» и т. п.

Эти люди всеми силами уклоняются от необходимости делать выбор между добром и злом, занимая позицию «над схваткой» и скрываясь за мнимым нравственным превосходством, которым на самом деле они не обладают. Более того, зачастую именно те, кто такой нравственный выбор сделали и его отстаивают, становятся объектами их порицания. Есть своего рода ирония в том, что такой текст появился на сайте с названием «Сноб», ведь основа жизненной философии этих «либералов» — именно снобизм, за которым они скрывают свою нравственную пустоту. Их позиция, в действительности, является более подлой, чем позиция откровенных фашистов вроде Прилепина, открыто перешедших на сторону зла.

С проявлениями морального релятивизма я часто сталкиваюсь и на Западе, но в сегодняшней России это явление приняло наиболее уродливые формы. Военная агрессия России по отношению к Украине, аннексия Крыма — объективные факты, отрицать которые не может ни один порядочный человек. Всякая попытка представить войну на Донбассе как «внутриукраинский конфликт», «гражданскую войну», уравнять защитников свободной Украины и тех, кто перешел на сторону агрессора, является прямым пособничеством путинскому режиму в совершении преступлений против народа Украины.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»