Кремль потихеньку готується до відходу з України

Костянтин Боровой Російський політик

Костянтин Боровой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG

Введення радикальних санкцій проти РФ є «нестерпним болем» для Кремля

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Экономическая поддержка Россией оккупированных территорий на Донбассе касается только войны, а не решения социальных проблем. И у меня иногда возникает ощущение, что довольно часто звучащие в Минске призывы к Киеву начать решать социальные проблемы региона самостоятельно — означают отказ РФ финансировать Донбасс. Да, есть какая-то поддержка Москвой оккупированных территорий, но в недостаточной мере, безусловно. Ведь деньги нужны не только на выплату пенсий, а и для решения сотен других проблем – чего сейчас нет.

И ведь совершенно понятно, что со временем Москве придется уходить и освобождать оккупированные территории. И не только Восток Украины, и Крым, Абхазию, а и Приднестровье, Южную Осетию. Прогноз по развитию ситуации сегодня таков, что Кремль очень серьезно опасается второй волны санкций – тех, которые называются серьезными, радикальными, которые напоминают эмбарго. Фактически Трамп уже задал вопрос России, Кремлю, Путину: собирается ли Москва выполнять международные соглашения. По-видимому, идет такая мягкая подготовка к новой стадии отношений, когда войска будут выведены с территории Украины, и соответственно сняты санкции с России. Потому что радикальные санкции, о которых говорят сенаторы сегодня, радикально поменяют ситуацию в самой РФ. Я бы их еще назвал «непереносимой болью» для России. И для Кремля, я думаю, разрешение ситуации с нависшей угрозой радикальных санкций - это вопрос выживания современной власти. Москве нужно не допустить введения этих санкций. Поэтому Кремль потихоньку готовится к уходу с Украины.

Если говорить с точки зрения международного права, Крым и Донбасс – почти эквивалентны. Если соблюдается международное соглашение, международное право, то и Крым и Донбасс должны быть освобождены. А прекращение агрессии на Востоке Украине в обмен на Крым, котором некоторые говорят, не реализуем технически. Потому что никто со стороны международного сообщества не сможет подписать этот документ – документ признания аннексия. Никто кроме Украины, а Украина такой документ подписывать не будет. Поэтому я оцениваю это как маловероятное событие.

Джерело: Апостроф

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