  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Корнійчук
    Думки вголос

    Як на Банковій протестні настрої гасять

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 21:06
    • Розсилка

    Не забивайте голову політикою: лопати в руки - і на городи

    Мовою оригіналу

    Знаете, нас не проведешь. 
    Сначала нам пытались доказать, что Порошенко была невыгодна блокада Донбасса, хотя он полтора месяца специально не вмешивался. Не вышло.
    Теперь нас пытаются успокоить «дезой», что Порошенко готовит осенью досрочные выборы в Раду. Главная цель данной политтехнологии - сбить злость и движения к протестной активности общества в результате накопившихся долгов за газ и отопление из-за грабительских тарифов. Да и вообще - тотальной бедности в стране.
    Мол, ну вот все равно осенью выборы - тогда власть и поплатится. Так что - не забивайте голову политикой и вперед с лопатами на огороды.

    Читайте також

    А осенью нам придумают байку, почему выборов не будет. А люди за лето подзабудут о счетах за отопление, поэкономят, покупая дешевые овощи и фрукты. И как-то протестовать уже не готовы. А потом осень-зима, огромные счета за отопление. И опять все по кругу.
    Это вы, ребята с Банковой, про выборы друг другу рассказывайте. Или Юлю пытайтесь обмануть. А нас не надо считать идиотами

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Петро Порошенко Адміністрація Президента політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ