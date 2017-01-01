Як на Банковій протестні настрої гасять

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не забивайте голову політикою: лопати в руки - і на городи

Мовою оригіналу

Знаете, нас не проведешь.

Сначала нам пытались доказать, что Порошенко была невыгодна блокада Донбасса, хотя он полтора месяца специально не вмешивался. Не вышло.

Теперь нас пытаются успокоить «дезой», что Порошенко готовит осенью досрочные выборы в Раду. Главная цель данной политтехнологии - сбить злость и движения к протестной активности общества в результате накопившихся долгов за газ и отопление из-за грабительских тарифов. Да и вообще - тотальной бедности в стране.

Мол, ну вот все равно осенью выборы - тогда власть и поплатится. Так что - не забивайте голову политикой и вперед с лопатами на огороды.

А осенью нам придумают байку, почему выборов не будет. А люди за лето подзабудут о счетах за отопление, поэкономят, покупая дешевые овощи и фрукты. И как-то протестовать уже не готовы. А потом осень-зима, огромные счета за отопление. И опять все по кругу.

Это вы, ребята с Банковой, про выборы друг другу рассказывайте. Или Юлю пытайтесь обмануть. А нас не надо считать идиотами

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»