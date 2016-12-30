Україномовна більшість глядачів у новорічну ніч знову опинилась у резервації

Олексій Курінний Експерт Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Олексій Курінний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інтер

Українську мову усунуто з новорічного ефіру! Суспільство вимагає квот!

Як Інтер та інші телеканали – самі довели потребу в україномовних КВОТАХ. Відсоток україномовних пісень в Інтершоу склав 7-8% або ТРИ пісні із СОРОКА.

Попри вже неодноразові збурення громадськості у новорічні ночі 2015 і 2016 років – провідні українські телеканали припустилися старих помилок… чи ж навмисне скоїли провокацію мовної ворожнечі?!

Певним позитивом НР-2017 стало хоч якесь дотримання законності на телебаченні. Масове обурення українофобією «актора» з РФ Цапніка і послідовний суспільний вплив – підштовхнули Нацраду й СБУ заборонити показ цього рашиста в інтерівському телешоу «Остайомся зімавать» (про що сам Інтер нив телеглядачам впродовж усього свята). Рашист Цапнік, як виявилось, планувався «цвяхом програми» - і без нього Інтервогник із шоу перетворився суто на нарізку пісень. Питання, чому провідний телеканал ставив саме на правопорушника – лишається відкритим.

Злободенніші питання виникли до пісенної складової Інтерконцерту-17 і зокрема до співвідношення мов та окремих співаків. Із близько 40 пісень, що пролунали із 22.30 до 1-ї години, українською співали ВИКЛЮЧНО ЛИШЕ «метри» О. Пономарьов, ТІК, В. Павлік – усього десь ТРИ ПІСНІ, або 7-8% ефіру (!). Більше пісень (4-6 або 10-15%) виконувались англійською чи французькою мовами. Решта 80-85% пісень – російськомовні. Нагадаю, за даними опитувань 70% потенційних телеглядачів вважають рідною українську мову і навіть серед мешканців Криму і Донбасу таких значно більше ніж 7-8%. Тож цільовою аудиторією Інтерконцерту за мовою є НЕ Україна і навіть не окуповані райони Криму-Донбасу, а хіба що сам Путін.

Запитання є і до підбору співаків та їх репертуару. Зрозуміло, що не всі пісні стосувалися зими, снігу й Нового року (як-от пісні Шер чи Земфіри, інші) – тож це не може слугувати аргументом. Особистий успіх виконавця – ТАКОЖ не є критерієм: Ані Лорак (2 місце на євробаченні) виконала дві пісні, Злата Огневич (3-тє місце) – одну, Лобода (12-те місце) – аж три пісні, а от Гайтана (15те місце) взагалі не була запрошена.

Викликає подив, що низку співаків було підштовхнуто співати чужою їм російською мовою. Російською співали не лише колись питомо україномовні Білик і буковинка Лорак і галичанин Козловський, але і україномовна дочка Назарія Яремчука, і навіть Наталя Бачинська! Причому пісні, заради яких співаки пожертвували рідною мовою, були аж ніяк не культовими для українців: Маша Яремчук співала пісню Алсу, Реал О – «Зимнюю вишню».

Склалось враження, концерт Інтера показує Історію русифікації українців та її бажаний результат: від русифікації «співаків 90-х» Білик і Лорак – через русифікацію молодших галичан і буковинців Козловського і Яремчук – через показ зросійщених підлітків Real Kids – до путінських 86% русскоязичних (не в АТО так на сцені), із трьома ДАВНО ВІДОМИМИ «статусними українцями» - задля годиться. Сучасних популярних виконавців типу тієї ж ОНУКА - не було.

Інші телеканали – мимоволі чи ні – підтримали негарну тенденцію. Підтримані українством «плюси» віддячили їм специфічним «Кварталом», СТБ І ICTV теж показали російськомовні шоу, Тоніс – розказував українцям про … Ободзінського.

Україномовна більшість глядачів вже вкотре опинилась у резервації, маючи змогу переглядати лише «5-й» або ТРК «Київ» із трансляцією Софії, або ЗІК чи «Культуру» й інші телеканали, яких немає у стандартному переліку ТБ.

Усе більш брутальне й в чомусь підкреслене нехтування українською мовою й піснями в телеефірі – є чинником, що дискримінує глядачів провідних телеканалів за мовною ознакою, не вдовольняючи їх культурні запити, посилює напругу в суспільстві,а отже – розколює суспільство та посилює ворожнечу. Лише запровадження позитивного захисту української мови через квоти здатне врятувати українське суспільство від розколу в новому 17-му році.

Джерело: блог Олексія Курінного

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