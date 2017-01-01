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    Думки вголос

    Блокада - останній аргумент Коломойського

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 19:48
    • Розсилка
    Ігор Коломойський
    Ігор Коломойський

    Ігор Валерійович гравець азартний - він пішов ва-банк

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    Как мы знаем из истории, последним доводом королей называли пушки. В долгой и упорной борьбе с Порошенко последним доводом Игоря Коломойского стала блокада. Но у оппонентов нашлось, чем ответить. А пока Порошенко медленно и со вкусом готовит план мести, лидер группы «Приват» уже расплачивается за свои ошибки. Увы, украинская политика и экономика оставляют минимум вариантов для точечных ударов. А ковровые бомбардировки бьют по интересам очень широкого круга игроков. В том числе и по тому, кто эту бомбардировку затеял.

    2016 год прошел для Коломойского под флагом войны против Порошенко на два фронта. И если битва за Приватбанк вызвала живой интерес у общественности, то судебные схватки вокруг тарифов на электроэнергию в СМИ мелькали гораздо реже. Хотя для бизнеса Игоря Валериевича были тоже важны. Все-таки он контролирует два крупнейших ферросплавных завода - Никопольский и Запорожский, а в себестоимости их продукции доля электроэнергии составляет практически половину. Вторую половину составляет марганцевая руда, добываемая принадлежащими ему же Марганецким и Орджоникидзевским ГОКами. В общем, классическая олигархическая вертикально-интегрированная монополька.

    Любое повышение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей – стресс для бородатого жителя Женевы и удар по маржинальности ферросплавного бизнеса. Поэтому весь 2016 год подконтрольные Коломойскому СМИ, эксперты и блогеры провели за увлекательным занятием – дискредитацией формульного подхода в тарифообразовании на электроэнергию и требованием вернуть все взад (до весны 2016 годы тарифы устанавливались вручную по принципу – как Бог на душу положит или кто больше занесет). Ведь продавать ферросплавы по рыночной цене дело, безусловно, богоугодное, но платить по рыночным тарифам – удел слабаков.

    Одним пиаром дело не ограничилось, и юристы Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) пошли в суды опротестовывать решения НКРЭКУ. Даже смогли выиграть первую инстанцию, но уже к началу зимы стало понятно, что война проиграна - 8 декабря Киевский апелляционный административный суд удовлетворил заявление НКРЭКУ и отменил постановление Окружного админсуда Киева от 17 октября, которым тот признал недействительными 3 постановления регулятора об утверждении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

    Симптоматично, что ближайшим союзником Коломойского в тарифной борьбе (как и в последующей блокадной) выступила Самопомич. Еще летом партия публично грозилась подать иск в суд с целью отмены постановления НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 (того, что позже стало именоваться «Роттердамом плюс»). Но в итоге дело ограничилось исками Андрея Геруса, который хоть и баллотировался от Самопомочи в Киевсовет, но публично партийную принадлежность особо не афишировал.

    Понятно, что у Садового нет заводов ферросплавов, но он остался при своем интересе. Садовой и примкнувшие к нему Гацько, Гриценко и Саакашвили давно сотрудничают по раскачиванию ситуации для досрочных парламентских выборов и им любой конфликт в масть. Тем паче, работа с Коломойским означает автоматический безлимит на телеканале «1+1», а это существенная цена для политика. Плюс УНИАН в качестве бонуса. Мелькать в таких новостях в качестве борца за тарифы для народа против олигархов дорогого стоит. И не беда, что иски по тарифам подавались не в интересах граждан, а исключительно промышленных потребителей. Кто там будет разбираться при правильной подаче? Мы идем в суд бороться против высоких тарифов! Во-первых, это красиво. Нет страшному «Роттердаму плюс». Даешь дешевле! Ура, товарищи! А для кого тарифы – можно на камеру и не озвучивать.

    Увы, оба крестовых похода для Коломойского закончились сокрушительным поражением. Все тарифные суды проиграны с треском. Все! Подробно писать про историю Приватбанка нет смысла – все ее наблюдали. Коломойский успел реструктуризировать долги заемщиков, а это на 97% свои фирмы или, как гласит скучная отчетность, связанные компании. Но это вовсе не значит, что эту дыру закроют за счет бюджета. Их таки придется возвращать. А это, на секундочку, 148 миллиардов. Слава Богу, гривен. Но все равно сумма впечатляет.

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    Итого, судебная борьба за дешевую электроэнергию проиграна, Приват ушел государству, долги остались, досрочные выборы продавить не вышло. Другой бы впал в депрессию, но Игорь Валериевич игрок азартный – он пошел ва-банк. Благо, как раз подвернулась оказия с блокадой. Вот тут можно крепко взять Порошенко за нежные места и пересмотреть старые договоренности. Но то, что красиво начинается, не всегда заканчивается победой. Блокада ОРДЛО настолько приглянулась Путину, что закончилась так называемой «национализацией» (а точнее - экспроприацией) украинских предприятий на оккупированной территории. И полным, в следствии этого, прекращением их работы с Украиной на основании вполне логичного решения СНБО. Кремль, конечно, очень хотел, чтобы украинские предприятия подписали хотя бы один договор с так называемой ДНР, но «Кровавый Пастор» моментально показал им неприличный жест. Это нормально – средний палец уже много лет является лидером на рынке мгновенных сообщений.

    План был похоронен в зародыше, Украина не признает органы власти боевиков. Мы будем закупать более дорогой уголь за границей, а не у них. Тарифы, правда, вырастут, но компромисс в вопросе признания ДНР или ЛНР в конечном итоге будет стоить дороже. НКРЭКУ уже анонсировала пересмотр ОРЦ в сторону увеличения со второго квартала.

    Самое смешное в этой ситуации, что для государства будет логичным максимально защитить рядовых граждан и удерживать тарифы именно для них. А вот промышленным потребителям придется платить по полной программе. И ферросплавным заводам в том числе. А если таки придется повышать тарифы для населения, то искать виновных долго не нужно. Вот они – активисты УКРОПа и Самопомичи, которые засветились на блокаде. И в суд им теперь идти будет стыдно, потому что сами виноваты. Игорь Валериевич проиграл войну в энергетике, войну за Приватбанк и пошел ва-банк. И снова проиграл.

    А ведь это пока просто объективные факторы работают, Порошенко мстить за удар по репутации и испорченные нервы не начинал. А ведь начнет. Или кто-то верит, что Порошенко незлопамятный и легко прощает обиды? Не буду таких переубеждать. Дождемся второй серии. Она точно выйдет в 2017 году…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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