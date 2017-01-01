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    Думки вголос

    Україну від краху може врятувати лише диво

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 14:17
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    <span>Блокада Донбасу</span>
    Блокада Донбасу

    До катастрофи ми біжимо з криками про боротьбу за справедливість і в повній впевненості в тому, що рятуємо країну

    Мовою оригіналу

    Организаторы блокады не боролись за мораль. Это была политическая атака на Петра Порошенко, а мораль только прикрытием. И Порошенко вынужден был ответить им политически. Ответ Порошенко – очень слабый шаг. Он показал свою слабость и уязвимость. А значит давление на него будет возрастать.

    Действующая власть не способна провести системные реформы и в первую очередь начать реальную очистку страны от коррупции. А только реальной борьбой против коррупции власть может получить поддержку общества и объединить страну.

    Народ в большинстве своем уже начинает понимать, или догадываться, что пока не будет ликвидирована массовая коррупция, никаких пенсий, достойных зарплат, тарифов, качественных дорог и порядочной власти в стране не будет.

    Альтернатива власти – сборища авантюристов под разными партийными флагами, предлагающими стране политику в «петлюровском стиле», когда власть берется уже в пылающей стране и очень быстро теряется. Это путь к Боснийскому сценарию. И как у нас принято, к катастрофе мы бежим с криками о борьбе за справедливость и в полной уверенности в том, что спасаем страну.

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    И в этой ситуации спасти Украину от краха может только чудо, которое и спасало Украину все эти 3 сумасшедших года. Когда вопреки всем катастрофическим раскладам, из ниоткуда появлялись люди, бравшие на себя ответственность и героически спасали то, что спасти уже было практически невозможно.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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