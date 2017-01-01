Україну від краху може врятувати лише диво

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада Донбасу

До катастрофи ми біжимо з криками про боротьбу за справедливість і в повній впевненості в тому, що рятуємо країну

Мовою оригіналу

Организаторы блокады не боролись за мораль. Это была политическая атака на Петра Порошенко, а мораль только прикрытием. И Порошенко вынужден был ответить им политически. Ответ Порошенко – очень слабый шаг. Он показал свою слабость и уязвимость. А значит давление на него будет возрастать.

Действующая власть не способна провести системные реформы и в первую очередь начать реальную очистку страны от коррупции. А только реальной борьбой против коррупции власть может получить поддержку общества и объединить страну.

Народ в большинстве своем уже начинает понимать, или догадываться, что пока не будет ликвидирована массовая коррупция, никаких пенсий, достойных зарплат, тарифов, качественных дорог и порядочной власти в стране не будет. Альтернатива власти – сборища авантюристов под разными партийными флагами, предлагающими стране политику в «петлюровском стиле», когда власть берется уже в пылающей стране и очень быстро теряется. Это путь к Боснийскому сценарию. И как у нас принято, к катастрофе мы бежим с криками о борьбе за справедливость и в полной уверенности в том, что спасаем страну. Читайте також Політична криза і як з нею боротися Сьогодні, 08:24 И в этой ситуации спасти Украину от краха может только чудо, которое и спасало Украину все эти 3 сумасшедших года. Когда вопреки всем катастрофическим раскладам, из ниоткуда появлялись люди, бравшие на себя ответственность и героически спасали то, что спасти уже было практически невозможно.

Джерело: блог Олексія Заводюка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»