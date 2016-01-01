Не помиляються дипломати, які нічого не роблять
- Сьогодні, 20:08
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Розсилка
Колись вони напишуть в мемуарах, як у світі, просякнутому російським впливом та нашпигованому російською агентурою, п'ятими колонами Москви та троянськими конями Кремля, вони наприкінці цього року змогли добитися продовження Євросоюзом санкцій проти Росії, визнання ООН Криму окупованою територією...
А ще - порятунку Угоди про асоціацію від 18% голландських виборців, виконання плану з досягнення безвізового режиму...
Помиляється той, хто думає, що нам такі рішення даються за красиві очі; за те, що ми стояли на Майдані за європейські цінності та боронимо кордони європейської цивілізації на Сході.
Світ - прагматичний, міжнародні стосунки грунтуються не на цінностях та рівності, а на інтересах та ієрархії.
Тому нам повезло з дипломатичною службою, рівно як і з тим, що в цей час країну очолив справжній дипломат.
З Днем дипломатичної служби всіх, до неї причетних - від міністра й Президента до аташе та референта!
Джерело: блог Олега Медведэва