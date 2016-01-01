  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олег Медведєв
    Думки вголос

    Не помиляються дипломати, які нічого не роблять

    • Олег Медведєв

      Політтехнолог

    • Сьогодні, 20:08
    • Розсилка

    Колись вони напишуть в мемуарах, як у світі, просякнутому російським впливом та нашпигованому російською агентурою, п'ятими колонами Москви та троянськими конями Кремля, вони наприкінці цього року змогли добитися продовження Євросоюзом санкцій проти Росії, визнання ООН Криму окупованою територією...

    А ще - порятунку Угоди про асоціацію від 18% голландських виборців, виконання плану з досягнення безвізового режиму...

    Помиляється той, хто думає, що нам такі рішення даються за красиві очі; за те, що ми стояли на Майдані за європейські цінності та боронимо кордони європейської цивілізації на Сході.

    Світ - прагматичний, міжнародні стосунки грунтуються не на цінностях та рівності, а на інтересах та ієрархії.

    Тому нам повезло з дипломатичною службою, рівно як і з тим, що в цей час країну очолив справжній дипломат.

    З Днем дипломатичної служби всіх, до неї причетних - від міністра й Президента до аташе та референта!

    Джерело: блог Олега Медведэва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    дипломатія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Віталій Бала
    Віталій Бала

    Політолог

    Станіслав Груздєв
    Станіслав Груздєв

    Фотокореспондент «Главкома»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Запорізький
    Сергій Запорізький

    Підприємець

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ