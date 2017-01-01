World Press Photo – знаряддя гібридної війни?

Наталія Іщенко Аналітик

Наталія Іщенко

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Фото Валерія Мельникова

Як постправда захоплює нові медіасфери

13 лютого стали відомі переможці конкурсу World Press Photo. Цього року найпрестижнішу у світі щорічну премію для фотожурналістів вручали ушістдесяте.

Усього в змаганнях на звання найкращих взяли участь понад п’ять тисяч фотографів із 125 країн світу, які надіслали на конкурс понад 80 тисяч знімків.

У категорії «Довгострокові проекти» переможцем World Press Photo стала серія знімків під назвою «Чорні дні України» Валерія Мельникова. Він — працівник провідної російської державної медіагрупи «МИА «Россия сегодня», до якої відносяться, зокрема, «РИА «Новости» та Міжнародна інформаційна агенція Sputnik.

«Чорні дні України» — частина мультимедійного проекту, який було реалізовано ще рік тому на основі матеріалів, зібраних з початку війни на Донбасі.

Рік тому сайт Украина.Ру писав: «Автори проекту «Чорні дні України» пояснюють: «З роботи максимально виведені всі можливі політичні і державні акценти, згадки прізвищ і назви країн, які беруть участь в конфлікті. Зроблено це для того, щоб залишився чистий образ і атмосфера втечі від війни; образ безмежного людського горя, нерідко чужого людям через упередженість суджень. Для того, щоб кожен глядач міг зрозуміти, що абсолютно не важливо, з якого боку не стріляй, з обох сторін будуть кілометри могил і тисячі зруйнованих доль. При цьому з кожної сторони своя правда, якої насправді не існує. Тому що там, де починається війна, правда закінчується».

Не буду коментувати самі знімки, які знято в постановочному, маніпуляційному стилі, та цю заяву про те, що правди не існує. Зауважу лише, що матеріали про проекти «Чорні дні України» розміщуються на Украина.Ру в рубриці «Новости «Белой книги». «Белая книга» — це добірка «матеріалів про порушення прав людини в Україні».

«Україна.Ру вважає своїм обов’язком фіксувати злочини, що здійснюються київською владою, і з допомогою своїх кореспондентів, позаштатних авторів і просто небайдужих читачів поповнювати список свідчень про порушення прав людини і злочинах проти особистості в Україні. Тим самим ми зробимо свій внесок у «Білу книгу порушень прав людини в Україні» — особливий доклад, що оновлюється, щодо збору фактів порушень прав людини в Україні в період з листопада 2013 року. Він створюється МЗС Росії з метою загострити на цих кричущих фактах увагу міжнародної спільноти, ключових міжнародних правозахисних структур і профільних неурядових організацій», — пише видання.

Отже, «Чорні дні України» — проект, створений в рамках гібридної війни проти України працівником структури, яку міжнародні уряди неодноразово звинувачували у веденні російської пропаганди за межами Росії, передусім, у Європі.

Сумно, але навіть такий колись авторитетний конкурс, як World PressPhoto, в якийсь момент перетворився на знаряддя гібридної війни.

Світова журналістика занурюється в більш глобальну та масштабну кризу. А постправда захоплює все нові й нові медіасфери.

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