СБУ виявила схованку зі зброєю в Широкиному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оперативники спецслужби вилучили автомат Калашникова з набоями, шість гранат Ф-1 із запалами і три димові шашки

Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю в прифронтовому Широкиному Донецької області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що в Широкиному виявили схованку зі зброєю, яка могла використовуватися проросійськими бойовиками.

З облаштованої в одному з житлових будинків схованки оперативники спецслужби вилучили автомат Калашникова з набоями, шість гранат Ф-1 із запалами і три димові шашки.

СБУ передала матеріали в поліцію для відкриття кримінальної справи.