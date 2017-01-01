СБУ виявила схованку зі зброєю в Широкиному
- Вчора, 23:33
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Оперативники спецслужби вилучили автомат Калашникова з набоями, шість гранат Ф-1 із запалами і три димові шашки
Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю в прифронтовому Широкиному Донецької області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Повідомляється, що в Широкиному виявили схованку зі зброєю, яка могла використовуватися проросійськими бойовиками.
З облаштованої в одному з житлових будинків схованки оперативники спецслужби вилучили автомат Калашникова з набоями, шість гранат Ф-1 із запалами і три димові шашки.
СБУ передала матеріали в поліцію для відкриття кримінальної справи.