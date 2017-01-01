Як російська тусовка дивується обшукам у Москві, але не помічає їх у Криму

Антон Наумлюк Журналіст

Антон Наумлюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обшуки в Криму

Коли тусовочка раптом дивується обшукам, затриманням, допитам, які відбуваються в Москві, з Криму це виглядає щонайменше дивно

Мовою оригіналу

В Крыму я снимаю обыски и задержания каждую неделю. Ещё раз: каждую неделю, чаще всего почему-то по четвергам, но вообще в любой день. Рано утром, часов в половине седьмого, приезжает к дому где-нибудь в Строгановке несколько десятков вооружённых бойцов - Росгвардия, ФСБ, ОМОН и Бог знает кто ещё. Проводят обыск, изымают компьютер, планшет, телефон. Чаще всего больше ничего не интересует. Если обыск у «исполняющих» крымских татар, иногда ищут литературу из списка запрещённой. После обыска человека задерживают, в сопровождении вооружённых людей в масках везут в Центр Э, или в ФСБ на Франко в Симферополе, или в РОВД где-нибудь в Ялте. Там допрашивают, - человек чаще всего ничего не говорит, потому что все, кто сталкивался с этим, а таких много, уже знает, как себя вести. На задержание приезжает адвокат - Эмиль, Эдем, Джемиль, кто свободен вообщем. Человека отпускают часа через четыре, иногда нет, и тогда его имя вписывают в число тех, чьим детям нужно помогать. Детей таких уже около сотни.

Так вот, я к чему это все? К тому, что когда тусовочка вдруг удивляется обыскам, задержаниям, допросам, которые происходят в Москве, из Крыма это выглядит по меньшей мере странно. Вот вы не знаете что ли, что на полуострове происходит? Знаете. Ну приезжаете же вы сюда раз в год на годовщину «референдума», снимаете свой сюжет, пишите свой текст, Нариман или Заир рассказывают вам, что происходит, и что? Вы уезжаете и забываете об этом что ли? Или вы такие думаете: «Ну в Крыму понятно, пытаются подавить любую нелояльность, опять же крымские татары, с которыми очевидно просто не знают, что уже делать, поэтому делают сразу все. Но в Москве-то, в Москве такого быть не может. Не с нами». Да с вами ещё легче, вы чего вообще!

В общем, мне гораздо страннее видеть ваше удивление, чем читать об обысках и многочасовых допросах в столице. При этом, конечно, и силовики о*уели, и поддерживать Серебренникова и труппу надо, и все остальное верно. Но вы по сторонам-то тоже смотрите иногда, что ли.

Джерело: Блог Антона Наумлюка

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