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    Думки вголос

    Вимкнення «Дождя». Яке тут може бути моралізаторство?

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Сьогодні, 18:29
    • Розсилка
    Дождь
    Дождь

    Рішення про відключення «Дождя» - не про мораль, цензуру чи етику, а про Конституцію і закони на території мовлення

    Мовою оригіналу

    Два тезиса по поводу отключения Телеканал Дождь.

    ПЕРВЫЙ. Мне искренне жаль, что Дождь в Украине отключили. В то же время я не понимаю тех, кто готов оправдать исправление карты, потому что этого требует Конституция Российской Федерации, но не готов принять отключение канала из-за нарушения Конституции Украины.

    К чему это морализаторство? По-моему, все очень просто. Я - гражданин своей страны. У нас тут, в Киеве наша Конституция и законы. По этой Конституции и законам, Крым - украинский, а Россия - страна-агрессор, оккупировавшая нашу территорию. А любой, кто это отрицает, нарушает закон и, очевидно, должен быть ограничен в своих действиях на нашей территории.

    Любые возмущения по этому поводу говорят лишь о том, что не все наши коллеги и друзья по ту сторону границы готовы одинаково принимать, понимать и уважать Конституцию законы Украины на ее территории.

    ВТОРОЙ. Для меня До///дь никогда не был и не будет тем же, что и Россия-1, Russia Today или, к примеру, телеканал Звезда.

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    Дождь работает на свою аудиторию, Россия-1 - на своего зрителя в Кремле. Дождь рассказывает о псковских десантниках, а Звезда - хоронит их без имени и званий. Дождь выживает, в Russia Today - единственным телеканал на планете, бесплатно транслирующий свой продукт во всех сетях и гостиницах ЕС и США. Наталья Синдеева никогда не была, не есть и не будет Константином Эрнстом, Тихон Дзядко - Дмитрием Киселёвым, Тимур Олевский - Володей Соловьевым, а Михаил Зыгарь - Маргаритой Симоньян.

    Я знаю, что их отличает, и эти отличия ставят этих людей и СМИ по разные грани добра и зла. И мне правда жаль, что канал вынужден покинуть украинский эфир, хотя и понимаю, что интернет творит чудеса, и кому надо, тот найдёт.

    Но подчеркну ещё раз: решение об отключении До///дя - не о морали, не о цензуре, не об этике или культуре, а о Конституции и законах на территории вещания.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

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