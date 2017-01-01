Заява посла Німеччини про вибори на Донбасі - ознака профнепридатності

Мустафа Найєм Народний депутат

Мустафа Найєм

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Ернст Райхель

Пан посол перевищив свої повноваження і зловживає своїм статусом

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Маразм крепчал. Посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает, что выборы на Донбассе могут состояться даже в присутствии российских войск. Думаю, господин посол был бы достойным оппонентом Сергея Лаврова, два года назад упрекнувшего Берлин в аннексии ГДР, поскольку объединение Германии произошло без референдума.

Честно говоря, удивлен, что опытный дипломат с более чем 20-ти летним опытом на дипломатической службе допускает сравнение ГДР образца 1990 года с ЛНР-ДНР 2017 года. К 1990 году восточные территории Германии были оккупированы более 40 (!) лет. Просто для понимания, первые 10 (!) лет оккупации правительство ФРГ проводило политику изоляции по отношению к любой стране, которая вступала в какие-либо взаимоотношения с ГДР.

И это при отсутствии военных действий. Не уверен, что господи Райхель посмел бы предложить своим согражданам провести выборы в ГДР, если бы в жилых кварталах Дрездена и Лейпцига стояли комплексы град, а больницы ФРГ продолжали принимать бы тысячи раненных и погибших. Я думаю, господин посол превысил свои полномочия и злоупотребляет своим статусом. Н это не самая большая проблема. Проблема в том, что господин посол в принципе мало понимает и чувствует настроения в стране, глубину конфликта и реальное положение вещей. Для дипломата это больше похоже на профнепригодность, чем на ошибку.

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