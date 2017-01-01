Меркель офіційно стала кандидатом на пост канцлера Німеччини
- Сьогодні, 22:10
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Сьогодні діючий канцлер має представити виборчу стратегію
Ангела Меркель стала офіційним кандидатом на посаду канцлера Німеччини від партій «Християнсько-демократичний союз» і «Християнсько-соціальний союз». Про це в понеділок було оголошено на спільному засіданні президій обох партій, повідомляє Reuters.
Сьогодні також голова ХСС Хорст Зеєхофер та Ангела Меркель мають представити їхню спільну виборчу стратегію.
Вибори у бундестаг Німеччини відбудуться 24 вересня. Після цього буде сформовано новий уряд і обраний канцлер країни. Меркель обіймає цю посаду канцлера з листопада 2005 року.
Нагадаємо, що суперником Ангели Меркель від Соціал-демократичної партії Німеччини буде екс-глава Європарламенту Мартін Шульц. За даними опитувань, їхні рейтинги є дуже близькими.
Нещодавно Меркель заявила, що Україна виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду.