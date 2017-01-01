Німецький посол допускає проведення виборів на Донбасі у присутності російських окупантів

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Ернст Райхель

На думку дипломата вибори повинні відбутися при умовах, що відповідають європейським стандартам

Проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів. Про заявив надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

«Необов'язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ, або на кожній міської адміністрації буде вивішено український прапор. Без сумніву, це досить складно собі уявити - проведення місцевих виборів без забезпечення безпеки. Але я переконаний, що це не є чимось неможливим, все залежить від умов. Можу навести історичний приклад. Останні парламентські вибори в НДР, які повинні були замінити комуністичний режим, відбулися у присутності Західної групи радянських військ і при тодішньому комуністичному режимі в НДР. Але вибори призвели до його зміни», - зазначив посол ФРН.

При цьому, за його словами, прямих аналогій проводити не можна, і все буде залежати від обставин, які необхідно зробити такими, щоб вибори стали можливими.

«Безсумнівно, вибори повинні відбутися в тих умовах, які будуть відповідати європейським стандартам. І тому безпека, як і інші вимоги до виборчого процесу, є необхідними умовами. Будь-який український політик повинен мати можливість без страху проводити свою передвиборчу кампанію. І якщо для цього не буде можливостей, отже, такі вибори не можуть відповідати стандартам», - підкреслив Ернст Райхель.