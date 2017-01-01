Про реформи, тарифи та здоровий глузд

Економіка - це не базар. Будь-яке економічне рішення матиме пролонговані наслідки в суміжних сферах

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РЕФОРМА – это изменение формы - re и form. Изменение формы, которое должно привести к позитивным последствиям. Во временном измерении желательно получить эффект как можно скорее (желательно уже завтра). Это не всегда удается и тогда все усилия должны быть сосредоточены на приближении данного эффекта. Политики (если они относятся к группе прагматиков и трезвомыслящих людей) - более чем кто-либо еще - должны пытаться сделать все возможное, чтобы позитивный эффект от проведения реформ материализовался в период их политического цикла. На новые выборы надо идти, заручившись «позитивными примерами» из своей уходящей политической каденции. В этой связи программа реформирования страны, которая включала в себя проведение непопулярных мер для немедленной стабилизации системы финансов, должна была быть подкреплена уверенными шагами, направленными на обеспечение высокого уровня экономического роста. В противном случае проблема не решается, а создает новую. Нельзя просто повышать тарифы и при этом не бороться с монополией, не проводить структурные реформы и забывать о деолигархизации.

Заявление об увеличения тарифов на электроэнергию было ожидаемым и является следствием пробуксовки реформ, а не РЕФОРМОЙ как таковой. НКРЭ заявляет о том, что минимальным обоснованным тарифом на электроэнергию является 2.31 грн/кВт, что более, чем на 50% выше от текущего уровня (!)

Экономика – это не базар. Любое экономическое решение будет иметь пролонгированные последствия в смежных сферах. Принимая решение об увеличении тарифов, стоит помнить о его возможных последствиях, таких как:

1) увеличение уровня инфляции и как следствие снижение уровня жизни населения;

2) необходимость дополнительных расходов из государственного бюджета на субсидии украинским домохозяйствам, что делает их еще более зависимыми от государства;

3) увеличение себестоимости украинской продукции, что сделает ее менее конкурентоспособной на рынке. Как следствие - негативный импульс для реального сектора экономики, выраженное в закрытии тех предприятий, которые не смогут устоять на рынке. Предприятия не закрываются сами по себе. Этому сопутствует «выброс» рабочей силы и т.д.

Альтернатива – проводить РЕ-ФОРМЫ, обеспечивающие экономический рост. Следствием этого роста будет увеличение доходов населения. И вот тогда можно будет вернуться к этой теме.