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    Думки вголос

    Посилення ЄС, як європейська відповідь Путіну

    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 15:09
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Один парламент, одні фінанси, одна армія - це вже на щось схоже...

    Інтеграція ЄС в єдине консолідоване наддержавне об'єднання торпедували Британці, але Брекзіт ослабивши ЄС, дав шанс до глибшого об'єднання.

    Путін робив усе, щоб підтримати сили в ЄС, які за деінтеграцію. І все би йому вдалось, якби не Трамп, який у європейців посіяв невпевненість в спроможності США бути надійним партнером.

    Його заяви щодо НАТО і союзництва загалом, змусили європейців вживати заходи.

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    І ось сталась вкрай важлива подія: Європарламент підтримав резолюцію про посилення централізації Європейського союзу, створення посади міністра фінансів ЄС і спільної європейської армії.

    Один парламент, одні фінанси, одна армія - це вже на щось схоже... І якщо так піде далі, то світ з одно/двополюсного може перетворитися в три/чотириполюсний. Не знаю чи це краще, але те, що ЄС посилюється, мене радує....

    Джерело: блог Олександра Бригинця
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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