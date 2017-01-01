Посилення ЄС, як європейська відповідь Путіну

Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Один парламент, одні фінанси, одна армія - це вже на щось схоже...

Інтеграція ЄС в єдине консолідоване наддержавне об'єднання торпедували Британці, але Брекзіт ослабивши ЄС, дав шанс до глибшого об'єднання.

Путін робив усе, щоб підтримати сили в ЄС, які за деінтеграцію. І все би йому вдалось, якби не Трамп, який у європейців посіяв невпевненість в спроможності США бути надійним партнером.

Його заяви щодо НАТО і союзництва загалом, змусили європейців вживати заходи.

І ось сталась вкрай важлива подія: Європарламент підтримав резолюцію про посилення централізації Європейського союзу, створення посади міністра фінансів ЄС і спільної європейської армії.

Один парламент, одні фінанси, одна армія - це вже на щось схоже... І якщо так піде далі, то світ з одно/двополюсного може перетворитися в три/чотириполюсний. Не знаю чи це краще, але те, що ЄС посилюється, мене радує....

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