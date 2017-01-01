Підсумки влади Путіна: половина росіян захоплюється Сталіним

Андрій Зубов Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

Андрій Зубов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йосип Сталін

Подібно Гітлеру Сталін розширював географічні кордони підвладної йому частини світу ціною руйнування всього живого і чесного в ній, страхом, брехнею і кров'ю об'єднуючи свою державу

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Печальный итог 17-летнего правления Путина. Почти половина граждан России утратила какое-либо ориентирование в нравственно-историческом пространстве.

Представим себе, что в январе 2017 года 47% немцев назвали бы Гитлера «великим, славным», сказали бы, что гордятся его 12-летием. Как бы мир отнесся после этого к Германии? Слава Богу, такое может привидеться только в кошмарном сне. А у нас в России каждый второй так считает в отношении Сталина, который не в меньшей степени чем Гитлер был убийцей миллионов людей, проклятьем для множества народов, уничтожителем России как культурного и духовного явления. Подобно Гитлеру Сталин расширял географические границы подвластной ему части мира ценой разрушения всего живого и честного в ней, страхом, ложью и кровью сплачивая свое государство. Немцы поняли это и в подавляющем большинстве проклинают Гитлера и его режим, а мы, русские, всё больше забывая об этом, прославляем людоеда. Позор!

Но, одновременно, как я рад, что 21% россиян проклинают Сталина. Да, мало, но всё же. И это - наша надежда. Это те, кто помнят о «раздробленном горле» отца, если повторить слова Ивана Савина - замечательного поэта и Белого воина.

Всё это было. Путь один

У черни нынешней и прежней.

Лишь тени наших гильотин

Длинней упали и мятежней.

И бьётся в хохоте и мгле

Напрасной правды нашей слово

Об убие́нном короле

И мальчиках Вандеи новой.

Всю кровь с парижских площадей,

С камней и рук легенда стёрла,

И сын убогий предал ей

Отца раздробленное горло.

Всё это будет. В горне лет

И смрад, и блуд, царящий ныне,

Расплавятся в обманный свет.

Петля отца не дрогнет в сыне.

И крови нашей страшный грунт

Засеяв ложью, шут нарядный

Увьёт цветами — русский бунт,

Безсмысленный и безпощадный…

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