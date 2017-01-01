Що показала червона чума коричневій. Вірш до Дня Перемоги
- Сьогодні, 08:11
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Розсилка
9 травня, святкування якого в Росії перетворилося в імперсько-шовіністичний шабаш і победобесіе, я вирішив написати невеличкий вірш.
У цих чотирьох рядках я спробував сформулювати страшну правду про ту жахливу м'ясорубку і колосальну ціну, якою була куплена перемога над гітлерівською Німеччиною.
Дуже хотілося б донести до простих людей в сьогоднішній мілітаристсько-фашистської Росії думку про те, що героїзація війни в ядерній державі вкрай небезпечна для всього світу.
На жаль, кривава бійня на південному сході України, розв'язана за найактивнішої участі моєї країни, є наочним тому підтвердженням.
Мовою оригіналу
Победе СССР над Гитлером посвящается
Не гордиться нам и советско-германской войной, на которой мы уложили за 30 миллионов, вдесятеро гуще, чем враг, и только утвердили над собой деспотию.
Александр Солженицын
Третий Рим сцепился с Третьим Рейхом
Красная коричневой чуме
Показала мощь свою с успехом
Проиграл Освенцим Колыме.
Олександр Бившев, відсторонений з 16 серпня 2014 роки від роботи сільського учителя, поет.
Суд Кромского райсуду Орловської області РФ засудив шкільного вчителя напівроку виправних робіт за публікацію вірша «Українським патріотам». Його визнали винним за частиною 1 статті 282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі).
Крім виправних робіт, суд постановив конфіскувати ноутбук Бившева і на два роки заборонити йому роботу за професією - шкільним вчителем. Таким чином, вимоги заступника районного прокурора Краснова були задоволені в повному обсязі.
Нагадаємо, Бившев не раз публікував на сторінках «Главкома» свої вірші, з якими можна ознайомитися тут.