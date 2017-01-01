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    Думки вголос

    Що показала червона чума коричневій. Вірш до Дня Перемоги

    • Олександр Бившев

      Російський поет, що виступає з жорсткою критикою агресивного курсу путінської Росії, переслідується російською владою

    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка

    9 травня, святкування якого в Росії перетворилося в імперсько-шовіністичний шабаш і победобесіе, я вирішив написати невеличкий вірш.

    У цих чотирьох рядках я спробував сформулювати страшну правду про ту жахливу м'ясорубку і колосальну ціну, якою була куплена перемога над гітлерівською Німеччиною.

    Дуже хотілося б донести до простих людей в сьогоднішній мілітаристсько-фашистської Росії думку про те, що героїзація війни в ядерній державі вкрай небезпечна для всього світу.

    На жаль, кривава бійня на південному сході України, розв'язана за найактивнішої участі моєї країни, є наочним тому підтвердженням.

    Мовою оригіналу

    Победе СССР над Гитлером посвящается

    Не гордиться нам и советско-германской войной, на которой мы уложили за 30 миллионов, вдесятеро гуще, чем враг, и только утвердили над собой деспотию.

    Александр Солженицын

    Третий Рим сцепился с Третьим Рейхом

    Красная коричневой чуме

    Показала мощь свою с успехом

    Проиграл Освенцим Колыме.

    Олександр Бившев, відсторонений з 16 серпня 2014 роки від роботи сільського учителя, поет.

    Суд Кромского райсуду Орловської області РФ засудив шкільного вчителя напівроку виправних робіт за публікацію вірша «Українським патріотам». Його визнали винним за частиною 1 статті 282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі).

    Крім виправних робіт, суд постановив конфіскувати ноутбук Бившева і на два роки заборонити йому роботу за професією - шкільним вчителем. Таким чином, вимоги заступника районного прокурора Краснова були задоволені в повному обсязі.

    Нагадаємо, Бившев не раз публікував на сторінках «Главкома» свої вірші, з якими можна ознайомитися тут.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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