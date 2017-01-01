Росія - фортеця в облозі. Всі, хто з неї виїздить - потенційні зрадники

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія - фортеця в облозі, і всі, хто з неї виїздить, передусім, потенційні зрадники.

Одразу після анексії Криму російська влада вжила заходів щодо обмеження фактичного виїзду за кордон співробітників правоохоронних органів, військових, суддів і звичайних чиновників

Про це тоді багато писали, але поступово забули. Між тим, окрім співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) ще кільком мільйонам співробітників різноманітних державних організацій та органів влади у 2014 році обмежили виїзд із країни.

За три роки люди звикли до цих неправових обмежень - і влада, судячи з усього, вирішила, що їх можна «тишком-нишком» узаконити, не викликаючи протестів. Тим паче, що, як я і передбачав, останній «лаз» - через білоруський кордон - російська влада у лютому 2017 року закрила. Так що обійти обмеження на виїзд уже не вийде.

Їздити заборонено

Ще в минулому скликанні Держдуми був такий депутат від Ліберально-демократичної партії Росії Дмитро Носов. На жаль, на відміну від автора «Незнайка», він не був дитячим письменником, він писав закони. Точніше, вносив проекти законів, які йому надсилали чи то зі Старої площі (площа в Москві, на якій розташована Адміністрація президента РФ. - Ред.), чи то з Луб'янки (де розташоване центральне управління ФСБ. - Ред.). І восени 2015 року він запропонував заборонити поліцейським їздити за кордон.

Тоді цей захід, імовірно, визнали передчасним. Навіть неформальна заборона - і та викликала роздратування. Особисто знаю одного співробітника поліції - дрібного начальника, у якого донька вчилася в одній із країн, де освіта для іноземних студентів, які володіють державною мовою, безкоштовна. Ця людина закордонний паспорт, як чимало співробітників правоохоронних органів, не передавала начальнику, щоби той сховав його у сейфі. Однак коли він все-таки зібрався відвідати доньку, йому довелось писати прохання на ім'я міністра - інакше звільнення. Відповідь прийшла: «Відмовити». Він страшенно сварився, хотів навіть поїхати через Білорусь, як тоді ще можна було, але зрештою змирився.

Тепер, схоже, змирилися всі його колеги, і ось старий законопроект неочікувано дістали із засік Держдуми й дали йому хід. Заборону на виїзд уже схвалив уряд, невдовзі можна буде голосувати. І голоси тих критиків, які хочуть внесення у проект закону поправок, що обмежать виїзд лише для носіїв «держтаємниці», яких у поліції мізерна меншість, напевне почуті не будуть. Виїздити із країни законодавчо заборонять абсолютній більшості співробітників поліції. Чинні працівники галузі «охорони правопорядку» змирились з обмеженням своїх базових свобод, а молоду зміну батьки умовлять. Не дарма ж, за даними Загальноросійського центру досліджень громадської думки, понад половина росіян бажає, щоби їхні діти обрали професію «силовика»?

Перша ластівка?

Чи обмежиться влада накладанням заборони на виїзд за кордон лише для поліцейських? Не думаю, адже йдеться не про якусь новацію, а про стратегічну лінію, яку російська влада почала втілювати в життя ще до анексії Криму з того, що заборонила їздити за кордон співробітникам ФСБ без відповідного дозволу начальника служби.

Потім після початку «посткримського» протистояння із Заходом їздити за кордон фактично заборонили і суддям, високопосадовцям в уряді (якщо не йдеться про офіційні відрядження), співробітникам прокуратури і Слідчого комітету та, звісно, військовим.

Якщо офіційні законодавчі обмеження після дворічної паузи запроваджують щодо поліцейських, то решті теж варто підготуватися. Крим, Сочі, дача й рибалка - ось доступні російським «силовикам» розваги на найближчі роки. Не поїдеш більше навіть у Білорусь, де неочікувано російська пропаганда знайшла націоналізм і ворожість.

Усі росіяни - носії держтаємниці

Не хочеться, але доведеться згадати й різноманітні «лякалки» щодо виїзних віз та інших можливих обмежень і для так званих «пересічних росіян». Поки що залишити країну серед них не можуть лише ті, хто не сплатив аліменти, податки або просто борги, визнані судом.

Але менталітет нинішньої російської влади такий, що всі росіяни, вочевидь, є носіями держтаємниці про те, як можна жити й виживати у країні. Від'їзд будь-кого з них загрожує обороноздатності держави. Так що нехай краще сидять удома. І попри чутки про відлигу та лібералізацію після президентських виборів 2018 року ми, швидше за все, у цьому переконаємось.

Джерело: Deutsche Welle

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