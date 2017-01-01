Перші жертви драконівських штрафів для роботодавців

Оксана Продан Народний депутат

Оксана Продан

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як відновити справедливість

Попри запевнення урядовців, що штрафи в 320 тис. грн накладатися не будуть, вже є інформація в ЗМІ про перші жертви нових правил.

В Івано-Франківській області – штраф 320 тис. грн, начебто за відмову підприємства надати для перевірки трудові договори з працівниками.

У Київській області – штраф 320 тис. грн. За офіційною версією, через те, що заклад освіти відмовив у проведенні перевірки.

У Миколаївській області – штраф 96 тис. грн. Покарано приватного підприємця, якому «неоформлений працівник» начебто допомагав виготовляти дерев’яні вироби.

Подробиць цих справ я не знаю. Можливо, були порушення, а можливо, й ні. Але я точно знаю, що:

накладені штрафи зовсім не відповідають ймовірним проступкам;

над кожним роботодавцем висить дамоклів меч – законодавство виписано так, що роботодавці практично беззахисні перед чиновниками-контролерами;

нові правила вбивають будь-яку ініціативу – створення робочих місць збільшує ймовірність втрати бізнесу та власності.

Незаконно вирубуєш ліс, видобуваєш корисні копалини, крадеш – заплати штраф 170-510 грн. Працюєш і сплачуєш податки – заплати штраф 96 або 320 тис. грн.

Питання – де справедливість?

Щоб повернути віру в майбутнє, дати можливість жити і працювати у власній країні, було підготовлено проект 5711. Він скасовує непомірні штрафи і приводить їх у відповідність з іншими адміністративними правопорушеннями. Тобто, відновлює баланс, створює умови для розвитку економіки.

Закон я внесла на розгляд парламенту 25 січня. За цей час його вже підтримали 67 народних депутатів, шість міських рад, з них п’ять рад – в містах-обласних центрах.

А крім того, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Федерація роботодавців України, наша «Фортеця» та сотні об’єднань підприємців з усієї України.

Впевнена, що це тільки початок, підтримка закону збільшуватиметься, бо він потрібний всім нам, а не лише роботодавцям.

Сподіваюся, на цьому тижні розпочнеться процедура розгляду проекту в Верховній Раді. Можна багато говорити про те, як вболіваєш за рідний народ на численних ток-шоу, але інколи достатньо просто прийти на засідання Комітету, Парламенту та проголосувати.

Джерело: Сегодня

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