Удар по спрощеній системі оподаткування: недопрацювання влади знову оплатять найбідніші

Оксана Продан Народний депутат

Оксана Продан

Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 квітня, напередодні вихідних, Уряд опублікував Перелік «технічно складних побутових груп», продаж яких здійснюватиметься винятково через касові апарати (РРО).

На перший погляд, рядова подія. Але це не так. Це рішення є великим ударом по спрощеній системі оподаткування, найбільшим з 2010 року, часів Податкового майдану. Це рішення створює великому бізнесу комфортні умови без конкуренції, а споживачам збільшує роздрібні ціни.

Всупереч обіцянкам Президента та Прем'єра, Уряд ввів РРО для платників єдиного податку без зміни їх адміністрування, без здешевлення самих апаратів обліку, без компенсації вартості апаратів. Уряд так спішив догодити великому бізнесу, що пішов на численні порушення:

проект Постанови було розглянуто та затверджено до закінчення місячного терміну, який відводиться на його обговорення;

вже після розгляду на засіданні Уряду Державна регуляторна служба України узгодила Перелік, але оприлюднено було його із змінами – розширений та з прискореним терміном набрання чинності;

урядовці вилучили з попередньої постанови перелік товарів, які підлягають гарантійному безкоштовному обслуговуванню, а отже споживачі не зможуть отримати ремонт нових товарів, які зламались раніше, ніж обіцяли продавці.

В черговий раз «хотєлки» та недопрацювання влади оплатять самі бідні. Влада не навела порядку на митниці, не обмежила монополістів, підігрує великому бізнесу, а малий бізнес і споживачі за це платитимуть?

Чи буде якийсь із органів влади оскаржувати ПКМУ від 16.03.17. №231, яка порушила закон, права споживачів та обіцянки політиків від влади про розвиток малого бізнесу,?

На моє звернення перший заступник міністра економіки повідомив, що вони цим рішенням забезпечили «детінізацію малого бізнесу». Тобто, залишилося «детінізувати малий бізнес», а зі всім іншим – мільярдними зловживаннями на державних підприємствах, у відшкодуванні ПДВ, на митниці і т.д. – вже розібралися?

Джерело: Лівий берег

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