Путін втрачає надію на Трампа

Леонід Радзіховський Публіцист

Леонід Радзіховський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп

На Росію чекають безглузді часи

Заява Путіна - це спроба створити алібі Трампу від звинувачень в тому, що він російський агент. Хоча, Путін, можливо, так і не думає, а, як і раніше, пов'язує певні сподівання з Трампом. Тільки даремно він це робить.

За весь час, що Трамп перебуває при владі, він не зробив нічого з того, що потрібно Росії. Агент він Росії чи не агент Росії, є там секретна лінія зв'язку чи ні, підкуплений його зять Романом Абрамовичем чи не підкуплений, багато в його оточенні або мало російських шпигунів - я думати-гадати не буду.

За фактом Трамп дав добро на розробку сланцевої нафти і знімає екологічні обмеження. Це вигідно Росії? Ні, невигідно. Трамп напідписував безліч угод про продаж зброї на Близький Схід. Це невигідно Росії - вона сподівалася сплавити хоч якусь зброю Саудівській Аравії, але ці надії послабшали.

Трамп збільшує військовий бюджет США. Це вигідно Росії? Це для Росії ніяк, ніяк взагалі. Але, якщо мати на увазі російські амбіції, психози і вічне бажання змагатися, то це запрошення до продовження гонки озброєнь. А це було б смертельно для Росії, просто смертельно. Росія в цьому участі не братиме, але й те, що вона в цьому не бере участі, психологічно неприємно для Путіна. Ось, власне кажучи, всі дії Трампа.

Всі його дії настільки метушливі, безглузді і незрозуміло, про що, що сказати, на користь чи на шкоду вони Росії, складно. Це якийсь хаос.

І головне, звичайно, що сам факт обрання Трампа і нескінченні розмови про те, що Росія влізла, впливає, підкуповує - додаткова форма демонізації Путіна. Він остаточно законсервувався в ролі головного ворога, злого чарівника Волан-де-Морта з романів про Гаррі Поттера. На Заході Путін в списку поганих, але недоторканним його назвати не можна. З ним зустрічаються. Це не диктатор Північної Кореї, це не Башар Асад, але його поставили за межу.

Не думаю, що Путіна ця слава обтяжує, він любить будь-яку славу. Оскільки позитивної немає, то нехай буде хоч така. Але, з іншого боку, я не впевнений, що це те, до чого він так вже й прагне. Тому, якщо Росія зіграла дуже важливу роль в перемозі Трампа, у що я не вірю, але допустити можу, то це випадок піррової перемоги - запустили в себе бумеранг.

Якщо Путін на шість років залишиться президентом, а зараз це питання, мабуть, вирішене, то на країну чекають економічний спад і ситуації, які погіршують відносини з Заходом. Відповідно, шість років абсолютно безглуздої стагнації всередині країни, оскільки ніяких джерел для швидкого руху економіки в Росії немає і не передбачається. До того ж, це роки психологічного загнивання, оскільки постійні суперечки про Сталіна, нескінченні 9 травня - ознака того, що країна якоюсь нісенітницею займається - дивиться не вперед, а назад. Який вихід? Ніякого.

Джерело: Апостроф

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