Путін розказав, яке погане НАТО, але згадав, як сам до нього просився

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Володимир Путін

Президент РФ каже, що НАТО – це не союзники, а васали США

Північноатлантичний альянс є зовнішньополітичним інструментом США, в якому немає рівноправних стосунків. Так вважає президент Росії Володимир Путін.

Свою думку він висловив в інтерв'ю режисерові Оліверу Стоуну, частину якого оприлюднило видання Politico. «Сьогодні це зовнішньополітичний інструмент США, там немає союзників, там є тільки васали», - заявив Путін.

На його думку, члени НАТО не можуть чинити опір тискові американців.

«Там легко може з'явитися все, що завгодно: і системи протиракетної оборони, і нові бази, і, якщо буде потрібно, і нові ударні комплекси», - пояснив президент РФ. І додав, що попри контрзаходи, «ситуація напружує». «Нас турбує практика прийняття рішень», - пояснив господар Кремля.

В цьому ж інтерв'ю Путін розповів, як колись пропонував екс-президенту США Біллу Клінтону розглянути можливість вступу Росії в НАТО. Телевізійна версія розмови Путіна та Стоуна з'явиться у вигляді фільму на американському телеканалі Showtime 12-15 червня.

Раніше президент Росії Володимир Путін поділився своєю думкою про звіти американської розвідки щодо втручання Москви у вибори президента США. Він заявив, що «читав» ці звіти.

Джерело: ТСН