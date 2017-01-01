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    Думки вголос

    Українці занадто швидко забули про рації для терористів у гумконвої Ахметова

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Сьогодні, 08:21
    • Розсилка

    І про рижого гудка. Бо дуже швидко забули та й в ЗМІ ця тема гасилась аж надто сильно.

    Люди, які бачили повний список обладнання, вилученого в Новотроїцькому 46 батальйоном/СБУ стверджують, що:

    • це система закритого зв'язку повнокровного батальйону. Продумана і спроектована;
    • вартість однієї рації від 200$. Були і вдесятеро дорожчі, приміром автомобільні КВ Vertex Standard VX-1700, які коштують 1500-2000$;

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    • ремкомплекти, запасні батареї, антени, комутатори, зарядні пристрої, гарнітури і купа іншого різного;
    • вартість вантажу явно більше 100000$. Це не рахуючи цигарок, це тільки зв'язок;
    • рації були сховані в схованці під дном прицепа, далі в ящиках з продуктами з подвійним дном;
    • виявили схованку з раціями під прицепом, тоді розпломбували фури і вже в запломбованих фондом причепах знайшли ще рації. І цигарки. До цього інцинденту запломбовані фури взагалі не оглядались.

    Прокуратура Донецької області / суд закрили в СІЗО 36-річного мешканця Донецька. Водія фури. І встановили попередньо, що рації він віз сепарам. Фури продовжують їздити в Донецьк.

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    Українці занадто швидко забули про рації для терористів у гумконвої Ахметова
    Українці занадто швидко забули про рації для терористів у гумконвої Ахметова
    Українці занадто швидко забули про рації для терористів у гумконвої Ахметова

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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