Українці занадто швидко забули про рації для терористів у гумконвої Ахметова

Роман Сініцин Волонтер

Роман Сініцин

Розсилка ВІДПРАВИТИ

І про рижого гудка. Бо дуже швидко забули та й в ЗМІ ця тема гасилась аж надто сильно.

Люди, які бачили повний список обладнання, вилученого в Новотроїцькому 46 батальйоном/СБУ стверджують, що:

це система закритого зв'язку повнокровного батальйону. Продумана і спроектована;

вартість однієї рації від 200$. Були і вдесятеро дорожчі, приміром автомобільні КВ Vertex Standard VX-1700, які коштують 1500-2000$; Читайте також Під Авдіївкою знищено російського снайпера «Скіфа», - соцмережі Сьогодні, 06:59 По всій Україні люди масово збирають допомогу для жителів Авдіївки Сьогодні, 06:58

ремкомплекти, запасні батареї, антени, комутатори, зарядні пристрої, гарнітури і купа іншого різного;

вартість вантажу явно більше 100000$. Це не рахуючи цигарок, це тільки зв'язок;

рації були сховані в схованці під дном прицепа, далі в ящиках з продуктами з подвійним дном;

виявили схованку з раціями під прицепом, тоді розпломбували фури і вже в запломбованих фондом причепах знайшли ще рації. І цигарки. До цього інцинденту запломбовані фури взагалі не оглядались.

Прокуратура Донецької області / суд закрили в СІЗО 36-річного мешканця Донецька. Водія фури. І встановили попередньо, що рації він віз сепарам. Фури продовжують їздити в Донецьк.

Джерело: блог Романа Сініцина

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