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    Під Авдіївкою знищено російського снайпера «Скіфа», - соцмережі

    • Сьогодні, 06:59
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    Чеберов воював на Донбасі від самого початку російської агресії в Україні

    Під Авдіївкою Донецької області українськими воїнами знищений російський снайпер Олександр Чеберов з позивним «Скіф».

    Про це в соцмережі «Однокласники» повідомив російський найманець Євген Логінов.

    За його словами, Чеберов воював на Донбасі від самого початку російської агресії в Україні.

    Раніше бойовики повідомляли, що бойовик «ДНР» Михайло Толстих, відомий під кличкою «Гіві», поранений у боях під Донецьком.

    Також згідно з повідомленнями у соцмережах противника, в боях за 29-31 січня знищений командир 3-го батальйону цього «полку» Іван Балабай, позивний «Грек», і командир роти, позивний «Консул». 

    Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

    Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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