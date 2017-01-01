Під Авдіївкою знищено російського снайпера «Скіфа», - соцмережі

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Чеберов воював на Донбасі від самого початку російської агресії в Україні

Під Авдіївкою Донецької області українськими воїнами знищений російський снайпер Олександр Чеберов з позивним «Скіф».

Про це в соцмережі «Однокласники» повідомив російський найманець Євген Логінов.

За його словами, Чеберов воював на Донбасі від самого початку російської агресії в Україні.

Раніше бойовики повідомляли, що бойовик «ДНР» Михайло Толстих, відомий під кличкою «Гіві», поранений у боях під Донецьком.

Також згідно з повідомленнями у соцмережах противника, в боях за 29-31 січня знищений командир 3-го батальйону цього «полку» Іван Балабай, позивний «Грек», і командир роти, позивний «Консул».

Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.