По всій Україні люди масово збирають допомогу для жителів Авдіївки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По всій Україні небайдужі збирають допомогу для жителів Авдіївки. Теплі речі, ліки та харчі. Волонтери організовують пункти прийому, які працюватимуть, допоки ситуація не стабілізується.

Столичні волонтери лише за кілька годин зібрали десятки літрів води, харчі, взуття та теплі речі. А за добу вдалося завантажити і відправити у Авдіївку кілька мікроавтобусів з допомогою.

Волонтери скаржаться, що найбільше не вистачає дитячих речей та ліків. Адже в Авдіївці і досі залишається багато дітей.

В Дніпрі допомогу для волонтерів збирають у приміщенні обларади. Звідти машини вже везуть більше двох тонн гуманітарки.

У Харківському культурно-адаптаційному центрі теж допомагають жителям Авдіївки. Крім речей та продуктів, зібрали багато мішків з дитячими іграшками та посудом. Але, кажуть, дуже потрібні зарядні пристрої для телефонів.

У Львівській філармонії допомогу збирають для жителів Авдіївки, яких евакуювали в Ізюм. Там зараз 300 людей, з яких 90 дітей. Рейс з гуманітаркою відправлять у п'ятницю.

Волонтери закликають не бути байдужими та приносити ще більше необхідних речей. Адже зайвого не буде.

Нагадаємо, що у столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, які постраждали від активізації бойових дій на сході країни.

Джерело: 24 канал