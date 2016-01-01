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    У 2016 році Україна зробила свій остаточний вибір

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Сьогодні, 14:53
    • Розсилка
    2016 рік для України
    2016 рік для України

    2016 рік став для українців роком очікувань - очікування припинення війни на Донбасі, скасування візового режиму з ЄС і подолання корупції. І роком вибору для країни

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    Уходящий 2016-й год был непростым для Украины. В стране продолжается война, государство разъедает коррупция, идет дальнейшее обнищание украинцев на фоне обогащения представителей власти. А потому настоящим достижением можно считать выполнение Киевом всех обязательств перед Брюсселем, необходимых для отмены визового режима с Евросоюзом.

    Два врага Украины

    В уходящем году Украина вела борьбу с двумя врагами: внутренним - коррупцией, и внешним - боевиками, разрушающими Донбасс. Как первый, так и второй враг мешают развиваться украинскому государству. Как первый, так и второй враг угрожают национальной безопасности. Как первый, так и второй враг способны перекрыть путь к реальной евроинтеграции.

    Год назад по требованию европейского сообщества в Украине были созданы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Их цель - положить конец чудовищному мздоимству в государстве. Первые результаты антикоррупционеры уже представили. Да, возможно, они скромные, но они есть. К тому же чиновники впервые в электронном виде задекларировали свое имущество, что позволило провести опись всего, чем они владеют.

    На востоке страны Киеву так и не удалось добиться прекращения огня. Несмотря на все заверения и боевиков, и Москвы, война в Донбассе продолжается. К большому сожалению, переговоры в минском и нормандском форматах результата пока не принесли. За год удалось договориться о создании «дорожной карты» по выполнению минских соглашений. Но дальше дело не пошло. Путин был и остается неумолим. Более того - он делает все для того, чтобы перевести конфликт в Донбассе во внутренний. В этом ему - сознательно или нет - теперь помогает Надежда Савченко.

    Год под знаком Савченко

    2016 год можно по праву назвать годом Надежды Савченко в Украине. Вначале украинцы активно добивались ее освобождения из российской тюрьмы. Митинги в поддержку летчицы, привлечение внимания мирового сообщества, широкая информационная поддержка сделали свое дело. В конце мая Надежду, приговоренную в РФ к 22 годам тюрьмы, обменяли на двух российских ГРУшников, задержанных в Донбассе.

    Правда, приход Савченко в большую украинскую политику (она с 2014 года - народный депутат Верховной рады) вызвал неоднозначную реакцию. А точнее - заявления бывшей узницы Владимира Путина по Донбассу. Желание Надежды вступить в прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных ЛНР и ДНР частью украинцев было воспринято как предательство. Но это ее не остановило. В конце года Савченко при посредничестве Москвы встретилась в Минске с Игорем Плотницким и Александром Захарченко для обсуждения темы обмена военнопленными.

    В результате фракция «Батькивщина» в Раде исключила ее из своих рядов. Савченко стали называть «агентом Кремля». А сама Надежда объявила, что собирается заняться собственным политическим проектом. Чем закончится самостоятельный поход Савченко в политику - никто не знает. Но очевидно, что в 2017 году Надежда будет играть свою роль на украинской политической сцене. Вопрос в том, кто этой игрой воспользуется внутри страны и за ее пределами.

    В ожидании «без визы»

    За время своего президентства Петр Порошенко уже несколько раз анонсировал получение Украиной безвизового режима с Евросоюзом. Эти обещания уже превратились в мем. В последний раз глава государства клятвенно обещал украинцам отмену виз 24 ноября 2016 года - к саммиту ЕС-Украина. Но этого не произошло. Украинцы, как прилежные ученики, выполнили все требования европейского сообщества, однако безвизового режима не получили.

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    В администрации Порошенко говорят: дело - за Брюсселем, который объясняет промедление с решением по Украине внутренними проблемами в европейском сообществе и обещает решить их в 2017 году. Тогда, по заверениям еврочиновников, украинцам и следует ожидать получения безвизового режима.

    Как бы там ни было, но на пути европейской интеграции украинцы сделали многое, прежде всего - для своей страны. Отныне отечественное законодательство соответствует европейским нормам, созданы антикоррупционные структуры, приняты законы, необходимые для борьбы с взяточничеством, введено электронное декларирование имущества чиновников. А самое главное: Украина, столетиями метавшаяся между Европой и Россией, наконец-то, сделала свой окончательный выбор. Дело осталось за малым - решением ЕС по интеграции Украины в европейское сообщество.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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