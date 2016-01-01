У МЗС розповіли, коли в Україну прийдуть лоукости

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Лоукост

Буде можливість подорожувати — прийдуть до України і лоукости

Бюджетні авіакомпанії більше приходитимуть в Україну, коли в України буде безвізовий режим з Європейським Союзом і українці матимуть змогу безперешкодно подорожувати. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в ефірі Громадського.

«Чим більше буде можливості, тим більше буде дешевих способів потрапити до країн Європейського Союзу. Це і автобусні перевезення, це і залізничні перевезення, це і лоукости. Буде можливість подорожувати — прийдуть до України і лоукости. Це взаємопов'язані речі. Тобто попит завжди розвиває пропозицію», — сказала вона.

Нагадаємо, 15 грудня Європарламент проголосував за механізм призупинення безвізу.