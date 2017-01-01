Депутати хочуть позбавити ліцензій університети, евакуйовані з Донбасу

Станіслав Федорчук Політолог

Станіслав Федорчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: lysty.net.ua Донецький національний університету у Вінниці

Як розпорядитися університетом у вигнанні? Позбавити ліцензії, забрати звання національний й приєднати до місцевого університету, рецепт від депутатів Верховної ради України

Той, момент, коли жалкуєш, що не можеш сказати в очі. Випало мені щастя ознайомитися з законопроектом «Про тимчасово окуповану територію України», яке вже за третьою редакцією подає фракція «Самопочі» й зокрема О. Сироїд з товаришами та товаришками. Шановні! Я окремо напишу про законопроект цілком, але є статті, які межують з аферизмом та інфантильністю. Тому доведеться відповідати в публічний спосіб.

Як Вам відомо, частина університетів та інших вищих навчальних закладів виїхали на неокуповану частину території України. Донецький національний університет імені Василя Cтуса, Донецький національний технічний університет, Донецький національний медичний університет - м.Кропивницький, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та інші заклади.

Не буду переоповідати Вам чого вартувало адміністрації університеті знайти новий прихисток для своїх університетів у вигнанні. Але це була титанічна праця й самопожертва з боку українських вчених та викладачів вищої школи, які обрали Україну й шлях справжньої вищої освіти. Чимало питань з перебуванням університетів й досі не вирішені, на ганьбу нинішній владі. Однак, фракція Самопочі здогадалася як розв'язати цю проблему - ліквідувавши університети у вигнанні, позбавивши їх ліцензій та звань національних!

Читайте уважно останній проект Закону Про тимчасово окуповану територію України, частина перша, стаття 7.:

Стаття 7. Забезпечення права на освіту, тимчасово переміщені вищі навчальні заклади (наукові установи)

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки визначає порядок проходження державної підсумкової атестації та порядок отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту особами, які постійно проживають на тимчасово окупованій території.

2. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа) - державний чи комунальний вищий навчальний заклад (наукова установа), який у період тимчасової окупації за рішенням засновника (засновників) змінив своє місцезнаходження (перемістився) з тимчасово окупованої території, до населених пунктів, у яких органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повноваження.

3. Ліцензії та акредитаційні сертифікати тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що на день переміщення з тимчасово окупованої території, були чинними, анулюються.

4. Особливості видачі нових ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та акредитаційних сертифікатів тимчасово переміщених вищих навчальних закладів визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти та науки має право ініціювати реорганізацію тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) шляхом злиття чи приєднання однієї юридичної особи до іншої в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

6. Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади не зберігають за собою статусу національних та потребують підтвердження цього статусу в порядку визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.

Як Голова Правління Української народної ради Донеччини та Луганщини, я публічно обіцяю звернення до Міністерство освіти і науки України, а також до фракції «Самопочі» з вимогою надання пояснень такій «законотворчій» діяльності. Більше того, я спробую зробити все аби керівництво національних університетів, а також трудові колективи та студенти володіли цією інформацією.

Джерело: блог Станіслава Федорчука

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