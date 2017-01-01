За які заслуги комуніст з Росії Вороненков отримав український паспорт?

Андрій Цаплієнко Журналіст

Андрій Цаплієнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

Вороненков миттєво отримав українське громадянство. На відміну від десятків інших росіян, які готові були віддати за Україну найцінніше, що мали - життя

Я не знаю, що ж такого надважливого для України зробив Денис Вороненков, російський комуніст, депутат Держдуми, власник численної елітної нерухомості в центрі Москви та шанувальник красот Криму у їхньому теперішньому, окупованому, статусі. Я знаю тільки те, що він майже миттєво отримав українське громадянство. На відміну від десятків інших, менш шляхетних та заможних, росіян, які готові були віддати за Україну найцінніше, що мали - життя.

В своїй країні вони - поза законом, в нашій - і досі чужинці. Не-громадяни України.

Та хіба це стосується тільки росіян? Зв'язався з деякими, кого я бачив на фронті.

Артем Широбоков, позивний «Єсенін», родом з Росії, з 14-го на фронті у складі полку «Азов», учасник звільнення Широкиного: «Добрый день. Живу с видом на жительство. Про Вороненкова: ничего удивительного. Любой комментарий по этой теме это тысячное повторение одного и того же. Властям на нас плевать. Открыто, прямо в лицо, ничуть не пытаясь скрыть, - плевать».

Вадим Кшижан'як, польский доброволець, воював у батальйоні «Донбас», позивний «Поляк», учасник звільнення Широкиного: «Громадянства не дали, тому що в мене в документах... немає «по-батькові», тільки друге ім'я. Також повідомили польську сторону, що я воював ...за сепарів. В мене була поліція. Мене допитували п'ять годин і сказали, що це українські спецслужби їм сказали, що я ніби сепаратист».

Вони обидва питають, що ж такого надзвичайного треба зробити, аби стати українцем. Хлопці, ми з вами як малі діти. Запитання риторичне. Казус Вороненкова підказує вам найкращий алгоритм. Спочатку треба стати другом Суркова і голосувати за анексію Криму, а потім вивести гроші за кордон і надрукувати своє каяття в українській пресі. От, власно кажучи, і все.

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