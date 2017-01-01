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    Думки вголос

    За які заслуги комуніст з Росії Вороненков отримав український паспорт?

    • Андрій Цаплієнко

      Журналіст

    • Сьогодні, 13:42
    • Розсилка
    Денис Вороненков
    Денис Вороненков

    Вороненков миттєво отримав українське громадянство. На відміну від десятків інших росіян, які готові були віддати за Україну найцінніше, що мали - життя

    Я не знаю, що ж такого надважливого для України зробив Денис Вороненков, російський комуніст, депутат Держдуми, власник численної елітної нерухомості в центрі Москви та шанувальник красот Криму у їхньому теперішньому, окупованому, статусі. Я знаю тільки те, що він майже миттєво отримав українське громадянство. На відміну від десятків інших, менш шляхетних та заможних, росіян, які готові були віддати за Україну найцінніше, що мали - життя.

    В своїй країні вони - поза законом, в нашій - і досі чужинці. Не-громадяни України.

    Та хіба це стосується тільки росіян? Зв'язався з деякими, кого я бачив на фронті.

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    Артем Широбоков, позивний «Єсенін», родом з Росії, з 14-го на фронті у складі полку «Азов», учасник звільнення Широкиного: «Добрый день. Живу с видом на жительство. Про Вороненкова: ничего удивительного. Любой комментарий по этой теме это тысячное повторение одного и того же. Властям на нас плевать. Открыто, прямо в лицо, ничуть не пытаясь скрыть, - плевать».

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    Вадим Кшижан'як, польский доброволець, воював у батальйоні «Донбас», позивний «Поляк», учасник звільнення Широкиного: «Громадянства не дали, тому що в мене в документах... немає «по-батькові», тільки друге ім'я. Також повідомили польську сторону, що я воював ...за сепарів. В мене була поліція. Мене допитували п'ять годин і сказали, що це українські спецслужби їм сказали, що я ніби сепаратист».

    Вони обидва питають, що ж такого надзвичайного треба зробити, аби стати українцем. Хлопці, ми з вами як малі діти. Запитання риторичне. Казус Вороненкова підказує вам найкращий алгоритм. Спочатку треба стати другом Суркова і голосувати за анексію Криму, а потім вивести гроші за кордон і надрукувати своє каяття в українській пресі. От, власно кажучи, і все.

    Джерело: блог Андрія Цаплієнка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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