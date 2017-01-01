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    Думки вголос

    Крах диктатора. Як у майбутньому поведе себе путінська еліта

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 15:55
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Що говоритимуть про Путіна відомі російські персонажі після того, як він втратить владу

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    Узнаем мы всю правду про него.

    По киевским откровениям беглой депутатской четы Максакова-Вороненков можно понять, как поведет себя путинская элита в будущем.

    Примерно так будут отвечать на вопрос о Путине и его времени известные российские персонажи после того, как он, говоря словами известной песни, «слетит или помрет».

    Владимир Соловьев: В жутких условиях путинского политического диктата на ТВ мне удавалось приглашать на свои передачи Леонида Гозмана. Вы даже не представляете как тяжело было отстоять его участие.

    Дмитрий Киселев: Я тоже боролся с Путиным, но очень специфическим способом. Сознательно доводил пропаганду до абсурда, делал ее смешной и нелепой.

    Никита Михалков: Спасибо нынешнему президенту, который избавил страну от путинского развала и вернул ей былое величие. Гундяев: я, како патриарх, присоединяюсь к Никите Сергеевичу. (Дуэтом поют славу новому президенту).

    Вячеслав Сурков: Я всегда был другом украинского народа и сдерживал путинскую агрессию. Если бы не я, Путин двинул бы свои войска на Киев.

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    Сергей Шойгу: Я просто солдат и не мог ослушаться приказа главнокомандующего. Но в душе возмущался. Мне было очень тяжело вести войну против братского народа.

    Анатолий Чубайс: Только мои близкие друзья знают, что всю вторую половину правления Путина я мужественно готовил заговор простив него. Просто не успел его реализовать. Было много дел: распилы, откаты... ой, что это я, - нанотехнологии, только нанотехнологии.

    Роман Абрамович: Путин? Сори, я не знать, кто это быть. Я почти не говорить по-русски.

    Дмитрий Медведев: Хорошего Вам настроения и всего доброго! А денег у меня никаких нет. Я же говорил, денег нет! (бежит куда-то, не оглядываясь).

    Джерело: блог Ігора Ейдмана
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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