«Євробачення-2017»: чому потрібно показово покарати пранкера з голим задом

Олександр Ягольник Продюсер, композитор, поет, драматург, журналіст

Олександр Ягольник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гола дупа пранкера – це кричуща неповага до всього того хорошого, що для Києва принесло «Євробачення-2017»

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Ой, зря в одном из «прокладочных» сюжетов трансляции «Евровидения» ведущий шведского «Евровидения» Монс Зелмерлев «учил» украинских ведущих правилам игры (которые, ведь на самом деле, наши парни знают совсем не хуже, просто так it was wtitten), рассказывая, что такое форс-мажор.

Подтрунивание сценаристов «Евровидения» над Владимиром Остапчуком, Александром Скичко и Тимуром Мирошниченко, похоже, сыграло злую шутку с самим европейским оргкомитетом. Вы хотели «форс-мажор»? Вы его получили. И этот «форс-мажор» застал врасплох даже много повидавшую европейскую команду конкурса, которые допустили в прямом эфире ЭТО.

Хотелось бы, конечно, ошибаться, но, боюсь, лет через десять историки «Евровидения» будут вспоминать киевское Евровидение-2017 не по самой длинной красной дорожке, не по самой красивой картинке красот Киева и, f**k, даже не по проникновенной песне победителя-португальца Сальвадора Собрала. А именно по этому казусу – голой заднице, которую во время выступления Джамалы показал некий украинский пранкер, ФИО которого, конечно же, уже знают, но оно вряд ли заслуживает лишнего публичного упоминания в приличном обществе.

Кто-то, в оправдание, может сказать, мол, снятые штаны – это такой тренд украинского шоу-бизнеса с 2014 года, когда Потап снял штаны в Кремле и сопроводил сие действо известными словами теплой благодарности русскому шоу-бизнесу. Но даже если согласиться, что у персонажа был идейный вдохновитель в лице Потапа, которого ему хотелось переплюнуть каждый раз смотря «Голос Країни», сложно представить, что человек, находящийся в обойме шоу-бизнеса настолько, чтобы иметь доступ и получить аккредитацию в фан-зону рядом со сценой, не знал и не читал, как отреагировало украинское патриотическое общество на снятые в Кремле штаны и не понимал, насколько своей выходкой он подрывает имидж своей воюющей страны, которая угрохала такие деньги на организацию самого рейтингового музыкального форума Европы ради достойного реноме в глазах международного сообщества и только что получила безвиз с ЕЭС.

Что стоит за этой голой задницей «Евровидения» и кто виноват? Только ли это прокол службы безопасности, которая позволила себе настолько увлечься энергетикой зала и новой песни Джамалы, что пропустила момент, когда хулиган-пранкер вылезает на сцену?

Мне видится, что проблема, которую на все 500 миллионов зрителей Евровидения, обнажил своей задницей данный инцидент – намного шире. Имя ей – НЕУВАЖЕНИЕ. Если вы вспомните, например, «оскароносный» фильм «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном, именно это – неуважение – демонстрировали шотландцы, показывая захватчикам-англичанам эту оголенную мужскую часть тела.

В отличие от Потапа в Кремле, здесь градус неуважения был куда больше, и, увы, это еще большее несмываемое пятно, которое легло в скрижали украинского шоу-бизнеса и прекрасный довод для врагов говорить о нас плохо и, что самое ужасное, в данном контексте – доказательно. Гола дупа пранкера – это вопиющее неуважение ко всему тому хорошему, что для Киева принесло Евровидение-2017, неуважение даже не столько к организаторам фестиваля, сколько, в первую очередь, к большому количеству всех гостепреимных украинцев, кто способен радоваться позитиву в своей стране, для кого радости Евровидения были необходимой частью их жизни, и для кого имидж Украины – совсем не пустые слова.

Именно поэтому я публично присоединяюсь к тем, кто настоятельно призывает и требует от всех возможных правоохранительных органов страны строго по Закону наказать и надолго посадить этого любителя пиара – как это происходило все эти годы, когда Фемида этого хотела и у нее были столь же неопровержимые доказательства. И при этом особо не растягивать судебные заседания – чтобы пранкер-провокатор не воспользовался льготами Закона Савченко, которых он не заслужил, и не отсидел меньше положенного срока.

Надо ли говорить, что это будет тот уникальный случай, когда и общество поймет и оценит Фемиду, будет с ней заодно, а коллектив любой украинской тюрьмы будет особенно рад показательно перевоспитать персонажа и научить его уважению?

Джерело: Обозреватель

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