Путін вважає всіх світових лідерів невдахами

Олександр Янковський Журналіст Крим.Реалії

Олександр Янковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Чому ж після російської анексії Криму, після вторгнення російських військових на Донбас в світі, як і раніше, намагаються не помічати дедалі більші апетити російського керівництва?

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Человечество погружается в состояние анархии и неопределенности. Никто не может сказать, что будет с Европой. Победят ли крайне правые на выборах? Или верх возьмут леваки-популисты? Где остановится Россия в своих территориальных претензиях? Мир вступает в «период турбулентности».

Все это уже было. В 1920-е годы российские коммунисты попробовали на одном энтузиазме захватить полмира и всю Европу. Не получилось. Поляки прекрасно знали, что все сказки о братстве от россиян заканчиваются исключительно грабежом, пожарами, разрушениями и высылкой в Сибирь. А потому случилось «чудо на Висле», и российские захватчики были остановлены. В том числе и благодаря помощи армии УНР. Да, большая часть Украины при этом досталась россиянам. Но почти все народы Восточной Европы смогли создать свои национальные государства.

Впрочем, желание россиян уничтожить и поработить Европу никуда не делось. В конце 1920-х Сталин начал готовиться к новой войне. Единоличные крестьянские хозяйства де-факто объявили вне закона. Созданные на их базе колхозы должны были стать такими фабриками по производству зерна, в которых можно было менять персонал как на любом производстве. У украинских селян отобрали все зерно. В Украине от голода, устроенного оккупантами, погибло свыше трех миллионов человек. Зерно, реквизированное у украинских крестьян, продали за рубеж, а на вырученные деньги купили оружие и современные военные технологии. Первые советские грузовики, собранные на заводе ГАЗ, на самом деле были лицензионными американскими машинами. Советские танки – это лицензионная британская и американская техника. И даже двигатели на российских самолетах тогда тоже были лицензионными разработками.

В стране выпустили десятки тысяч танков и самолетов, обучили миллионы парашютистов. Россия готовилась к новой войне. Быстрой и молниеносной. «Малыми силами на чужой территории». Что мешало ей начаться? Отсутствие источника напряжения в Европе. И тогда руководитель тогдашней России – господин Сталин – помог создать нацистскую Германию. Ей в огромном количестве поставляли сталь и руду, нефть, зерно – все для того, чтобы создать новую немецкую армию, которая сможет захватить – с помощью СССР – Польшу, Францию и начать готовиться к нападению на Великобританию.

Зачем это было нужно России?

Все очень просто. В 1941-м или позже – в зависимости от того, когда Гитлер решил бы напасть на Великобританию – Сталин начал бы войну против Германии. И вот тогда руководитель России пришел бы в Европу как освободитель. А освободителей, равно как и победителей, не судят.

Все, что происходит в России с 2000 года, очень напоминает 20-30-е годы ХХ века. Путин получил единоличную власть в стране. Он больше не боится конкуренции на выборах – результаты выборов будут такими, каких захочет Кремль. Затем начали модернизировать армию. В 2000 году Россия потратила на нее 9 миллиардов долларов, а в 2006-м – уже 56 миллиардов. В том же году приняли Российскую государственную программу развития вооружений. И к 2013 году затраты на армию выросли до 88 миллиардов долларов в год. За эти деньги заменили почти половину всей боевой техники российской армии.

На этот раз России не пришлось для вооружения своей армии забирать зерно у украинских крестьян и продавать его за рубеж. У России появились нефть и газ.

Но одной армии для удачного победоносного шествия по миру недостаточно. Нужны «ледоколы». Террористы, представляющие угрозу Европе. Конфликты в разных странах, которые приводят к увеличению числа беженцев. Политики, которые говорят о том, что Европа не должна быть единой и что нужно признать за Россией право на контроль европейских государств. В общем, приветствуется все, что будет представлять Россию как избавителя от страхов и угроз. Как единственного спасителя от терроризма, беженцев и американской гегемонии.

Почему же после российской аннексии Крыма, после вторжения российских военных на Донбасс в мире по-прежнему стараются не замечать все возрастающие аппетиты российского руководства? Многие и очень многие люди пытаются объяснить логику поступков Путина логикой обычно избранного демократического руководителя. Но эта логика здесь точно неприменима. С точки зрения Путина, любой демократически избранный руководитель – неудачник. Потому что через несколько лет такому руководителю придется после выборов уйти, а Путину – нет. Ему не нужно бороться за Россию. Она уже есть у него. Аппетиты гораздо больше.

И потому российскому руководству снова нужны ледоколы.

Джерело: Крим.Реалії

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